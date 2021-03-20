“世界睡眠日”将来临：你关心过自己的睡眠吗？

3月21日是“世界睡眠日”。睡眠是人类与生俱来的本能，但在当下，很多人都被熬夜、失眠等问题困扰。如何培养好的睡眠习惯，对维护自身健康至关重要。

睡眠不好，会导致哪些健康问题呢？首先，睡眠问题与心血管疾病、糖尿病、高血压等慢性疾病的风险增高有关。据了解，我国成年人中有超过三分之一的人睡眠质量较差，而较差的睡眠容易增加健康隐患，这就包括了心脑血管疾病、糖尿病、肥胖、骨质疏松症等慢性疾病。

心血管疾病：长期睡眠不足或睡眠时间过长都与心血管疾病的风险增加有关。以高血压为例，有研究显示，睡眠时间与高血压患病存在“U”形关系，睡眠时间过少或过多与血压水平和高血压患病之前存在关联。

糖尿病：睡眠时间与糖尿病患病具有关联。睡眠时间过少会降低胰岛素的敏感性和糖耐量水平，增加胰岛素抵抗，增加罹患糖尿病的风险。

肥胖：睡眠对儿童青少年和成年人的体重状况均有一定影响。睡眠不足会破坏“瘦素”和“饥饿荷尔蒙”的平衡，人食欲会增大，同时也会容易偏好高脂肪和高热量食物，导致能量摄入增加。

同时，睡眠不足也与心理问题、伤害有关。睡眠时间越少，心理疾病的风险越大，也越严重。睡眠不足，还会对外界事物的反应变得迟钝，意外伤害的风险增高。缺觉的人开车，就像酒驾一样危险。

那么，什么样的睡眠才算是好睡眠？健康的睡眠具有以下几个特点：入睡较快，一般不超过30分钟；时间充足，平均每天的睡眠时间，儿童为10～12小时，青少年为9～10小时，成年人为7～8小时，老年人为5～6小时；质量优良，睡眠过程中不会频繁醒来，也不会被多梦困扰。

有哪些方法可以帮助改善睡眠状况呢？一是早睡早起，养成规律的作息习惯。要有相对固定的睡觉和起床时间。最佳睡眠时间是晚上10点至早晨6点。如无必要、不要熬夜。

二是坚持运动，改善睡眠的一大动力。白天适量运动是改善夜间睡眠的一大动力。运动的方式可以根据个人的能力和喜好来决定，如散步、打拳、做操、慢跑等有氧运动，搭配肢体伸展和力量练习。但应注意运动时间最好选在白天，晚上8点后应避免过量运动，以免大脑过于兴奋而无法入睡。

三是规律三餐，时间太晚就别再吃啦。睡前不要吃得过饱，因为大量食物在胃内进行消化，不断刺激大脑，便不能安然入睡。晚餐与睡眠应间隔至少3小时。睡前也不要喝茶、酒和咖啡。

四是改善环境，营造适宜睡眠的氛围。为卧室保持理想的温度、声音和光线。温度以20～23℃为宜，睡前关闭大灯，尽量减少光线和噪声的影响。

五是缓解压力，放松心情。睡前应尽量保持身体和心情的平静，可以选择看看书，听听舒缓的音乐，睡前一小时应不再思考工作内容或使用电子产品。（综合北京疾控官方公众号、健康时报）