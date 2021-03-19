宋岳涛：政策引导科学规划 推进医养结合标准化体系建设

北京老年医院老年健康与医养结合研究室主任宋岳涛。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“提升服务能力 推进医养结合”的专场论坛上，北京老年医院老年健康与医养结合研究室主任宋岳涛表示，推进医养结合标准化体系建设，要从政策引导、科学规划、建立完善的标准规范、普及推广适宜技术、确立和完善老年健康服务模式等五方面做好相应工作。

宋岳涛认为，推进医养结合标准化体系建设，在做好体系建设顶层设计基础上制定针对性落地举措，需要在以下五个方面做好相应工作：

一是有章可依。国家近年来出台一系列医养结合方面的制度、政策，对于指导各地医养结合工作具有重大指导意义。目前，多地存在政策缺乏具体落地措施，医养结合标准化建设、人才培养、医护人员劳动报酬、医护人员职业保障等难题，需要完善相应配套内容，使医养工作有章可依。只有充分调动医养结合中管理人员、医护人员和照护人员的积极性，才能使医养结合工作顺利开展。

二是科学规划。“凡事预则立，不预则废”，各地医养结合工作需要根据当地老龄化现状、人口发展趋势、家庭和人口结构、经济发展水平和医养结合服务需求等，全面发展、科学规划，制定医养结合事业短期和中长期发展规划。

三是建立完善的标准规范。这是医养结合标准化体系建设的核心和重点，医养结合工作需要建立服务机构、服务人员、服务对象、服务内容、服务模式、服务收费标准等方面的标准规范。

四是普及推广适宜技术。要推广普及老年综合评估技术、老年照护技术、老年综合征和老年照护问题的评估与干预技术等。

五是确立和完善老年健康服务模式。

宋岳涛表示，打造标准统一、多方协调、高效质优的医养结合标准化体系，可推动在全国范围内建立比较完善的老年健康服务体系。