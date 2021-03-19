全国人大代表唐金海：用科学化、精细化、规范化管理推动医院高质量发展

人民网北京3月18日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“开启新征程，推进公立医院高质量发展”的专场论坛上，全国人大代表、江苏省人民医院党委书记唐金海表示，公立医院高质量发展需要在技术上做到与时俱进，在管理上做到科学化、精细化和规范化。

全国人大代表、江苏省人民医院党委书记唐金海。受访者供图

对公立医院而言，把人民健康放在优先发展的战略地位上，就是要以人民为中心做好高质量发展。唐金海表示：“使用最先进技术和管理理论，推动医院高质量发展势在必行。”

“医院高质量发展一定要重视智能化建设。”唐金海认为，信息化与智能化是提高医院服务效率的重要技术“钥匙”。“江苏省人民医院每天需要处理的医学影像约有3000张，仅依靠本院80名影像科医生是远远不够的。”唐金海说，江苏省人民医院通过引进人工智能与大数据辅助系统，为医院在处理初级技术工作上节省大量人力，让医生有更多精力投入到创造性的工作中，为病人解决疑难问题。

在医院管理层面，唐金海认为要把管理科学化、精细化和规范化。“没有强大集约化的管理能力难以进一步谈高质量发展。”唐金海表示，没有安全就没有质量，没有质量就没有服务，要通过标准作业程序（SOP）对医疗服务程序中的关键控制点进行细化和量化，在保障医疗质量安全的基础上进一步提高服务质量。

唐金海表示，当下公立医院不仅承担着疾病治疗职责，还要向社会提供疫情防控服务。“公立医院是百姓心中提供医疗服务的权威单位，在公立医院治疗平台上搭建疫情防控系统，更容易使二者融合发展，同时提高‘防’和‘治’方面的效率。”唐金海说。