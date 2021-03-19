张力明：打造医美科普数据库 为消费者扫清认知障碍

北京新氧科技有限公司风控委员会负责人张力明。陈晨摄

人民网北京3月19日电 （记者余璐）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“强化医美行业自律，科普提升消费认知”的专场论坛上，北京新氧科技有限公司（简称“新氧科技”）风控委员会负责人张力明表示，医美科普知识要客观、真实、科学。

张力明介绍说，新氧科技搭建了由“技术+人工”共同组成的审核系统，可直接审核医美机构、医美项目和医生的相关资质。同时，新氧可通过大数据分析筛查潜在的医美相关问题以及大众的认知误区，继而有针对性的进行澄清以及科普。

与此同时，新氧科技计划建立“绿宝石”医美知识科普数据库。在数据库的建立过程中，将邀请医疗美容行业的专家学者组建医美科普专家组。每期科普将汇聚1-2名专家意见与观点，既为行业内专业人士提供科普渠道，也为医美消费者扫清求美路上的认知障碍。

张力明表示，科普工作只有更广泛的传播才能真正帮助到有需要的人群。他还建议，医美项目是个严肃的选择，消费者要在选择医美项目的前期进行充分的调研以及全面的考虑，从而选择专业的医生、合适的项目。