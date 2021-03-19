王太玲：加大对医美宣传的审核与把关

中国医学科学院整形外科医院主任医师王太玲。陈晨摄

人民网北京3月19日电 （记者余璐）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“强化医美行业自律，科普提升消费认知”的专场论坛上，中国医学科学院整形外科医院主任医师王太玲表示，医美科普内容需要普及医美项目成功与风险的全面知识，避免“踩坑”。

王太玲表示，医美知识科普是将高深、有难度的医疗内容通俗地传递给大众。如今很多医美机构包括医生个人都在做医美知识科普，对提高人民群众的医美认知发挥了重要作用。但当今的医疗美容科普工作中存在“报喜不报忧”的问题，即科普文章中只传达医美项目好的一面，而不对医美项目的风险性进行提示，具有一定片面性。

王太玲认为，在医美知识科普宣传的过程中，要强调医疗美容的风险性，这是医生自律的重要体现。要搭建系统性的医美知识科普平台，邀请医美行业内的专家、学者共同参与进来，为科普的前期选题提供建设性建议，对科普的后期传播严格把关。

此外，王太玲认为，要加大对各途径医美宣传行为的审核与把关。打击虚假广告、夸大宣传与“伪科普”。她认为，医生在实际看诊的过程中，要回归医疗本质，根据消费者的自身情况与基本需求推荐项目、给出建议。同时，医生应掌握好看诊与科普工作的平衡，要不断加强学习与科学研究。

同时，王太玲对医美消费者提出建议，医美消费者要了解医美项目的风险性，做好自身美丽健康的第一责任人，寻找正规机构以及专业医生实施医美项目，才能放心、安心。