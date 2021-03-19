刘劲松：推进综合治理机制 规范医美市场秩序

北京市卫生健康监督所副所长刘劲松。陈晨/摄

人民网北京3月19日电 （记者余璐）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“强化医美行业自律 科普提升消费认知”的专场论坛上，北京市卫生健康监督所副所长刘劲松表示，针对医美行业的新需求、新业态、新技术，北京市正通过搭建沟通平台，推进共享执法和综合治理机制，更好地规范医美行业的市场秩序。

刘劲松谈到，目前北京市卫生健康监督所针对医美行业的监管主要集中在三个方面。第一，打击非法行医；第二，依法对医院、门诊、诊所开展日常监督和双随机抽检；第三，厘清生活美容与医疗美容的边界问题。

在谈到如何开展医疗美容知识的科普工作时，刘劲松表示，要分清楚医疗和非医的关系，医疗行为必须要经过法律许可，获得相关资质。消费者可以在国家相关部门网站及各个医美机构官网查询该机构的医疗资质和医生资质。

刘劲松谈到，对于普通消费者而言，提高自己的健康素养，要多了解医美知识，要做到依法维权、求本溯源。“现在针对医疗机构、医务人员、医疗技术包括药品器械等信息，信息查询系统已经非常发达。消费者要多查询、多了解，耐心比对信息后进行选择，这样可以大大降低消费者在进行医疗美容时的风险。”