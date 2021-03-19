我国科学家在《柳叶刀》刊发重要研究成果 新冠病毒抗体产生后至少可持续9个月

新华社北京3月19日电（记者陈芳、董瑞丰）我国科学家在湖北武汉开展的一项血清流行病学追踪调查显示，当地人群新冠抗体阳性者中，40%存在可有效对抗病毒的抗体并至少可持续9个月。研究结果19日在国际知名医学期刊《柳叶刀》刊发。

该研究揭示了新冠病毒感染者血清抗体动态变化规律，对疫苗保护时效评估也具有借鉴价值。研究还显示，经校正后的人群抗体阳性率为6.9%，说明即便疫情暴发，武汉也仅有小比例人群受染。

论文领衔作者、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰表示，评估感染新冠病毒并具有免疫力人群的比例，对于制定有效的疾病预防控制策略，降低未来再发大流行的可能性至关重要。

此项研究是在武汉开展的第一项长期血清流行病学追踪调查，也是截至目前全球观察时间最长、随访次数最多的前瞻性长期血清流行病学追踪调查，由中国医学科学院北京协和医学院、武汉市疾病预防控制中心，中国疾病预防控制中心等单位人员共同完成。

2020年4月武汉“重启”后，研究人员在武汉所辖全部13个区，以严格的多阶段整群随机抽样方法对3556个家庭计9542名居民的代表性样本进行新冠病毒抗体检测，随后在6月以及10至12月进行随访。

此前，全球多国研究表明，据血清抗体阳性率推算的感染人数，远高于新冠肺炎诊断病例数，二者比值多在10倍以上。究其原因，主要是感染者中大部分为无症状感染者和轻症患者，可能未经检测或未就医。

论文共同作者、中国医学科学院北京协和医学院病原生物学研究所研究员任丽丽介绍，与确诊患者及有症状感染者相比，无症状感染者抗体水平较低，这一现象对未来精准防控工作具有指导价值。

“在检测、溯源和治疗资源远远不及的情况下，中国公共卫生系统成功控制了武汉暴发的新冠肺炎疫情。”国际知名微生物和免疫学专家理查德·斯特拉格内尔在同期《柳叶刀》上撰写述评指出，该研究使人们对大流行城市人群自然血清阳转情况有了更深入了解，是描述新冠病毒感染和理解大流行下免疫状态的重要里程碑。