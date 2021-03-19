全面加强干部作风建设 坚持“四心”激发干事创业活力

良好的政治生态是医院维持健康发展的根本要求，扎实推进干部作风转变是医院实现高质量发展的迫切需要。西南医科大学附属医院向制约医院发展的作风问题聚焦用力，积极探索和解决医院干部作风中存在的突出问题。从狠抓学习教育、深入一线调研、健全监管机制、提升服务质量等多维度入手，坚决杜绝和反对形式主义、官僚主义，狠抓作风转变，形成全院上下“一盘棋”的良好工作氛围，干部作风问题得到明显改善，作风建设的创新性和实效性也得到了进一步提升。

狠抓学习教育，用心转变思想观念。大力加强理想信念、党性修养、敬业奉献等思想政治教育，组织开展干部中心组学习、线上思政党课、 “反腐倡廉宣传教育月”活动、观看警示教育片等活动。坚持“走出去”与“请进来”相结合，采取个人自学、集中培训、岗位实践、挂职锻炼、学习考核等多种形式，全面提升医院干部职工履职尽责、为民服务的能力。依托省卫生健康委和学校定期组织的干部轮训，全年培训干部3000余人次，做到干部培训全覆盖，作风转变无死角。

深入一线调研，悉心解决突出问题。深化“走基层、转职能、改作风”专项行动，由7位院领导分组带领全院职能部门深入63个临床医技科室开展现场调研，听取科室所有员工对医院党建、医疗、教学、科研、管理等方面的意见和建议，及时解决问题200余个，制定详细的督办方案，要求各责任干部主动做好和临床医技科室的沟通和解释，确保各项任务落到实处。严格落实干部谈心谈话、廉政谈话制度，及时掌握领导干部思想动态、工作情况、党风廉政、家庭情况等内容，帮助干部防微杜渐、排忧解难，不断增强组织的凝聚力、战斗力。除线下调研外，医院通过OA、樟林党建、官网信箱等平台收集员工意见，用心倾听群众心声，用情解决群众疾苦。

健全监管机制，决心狠抓通报问责。严格“责任制+清单制”，建立“通报制+问责制”，进一步深化形式主义、官僚主义突出问题整治，严格工作落实问责。严肃干部会风会纪，加强全年干部参会、培训情况的监管和通报，并对违规干部给与扣除一半绩效的处罚。严肃党内政治生活、党支部评议党员、干部考核等，要求各级领导干部对照党章党规党纪、对照年度党政工作要点和部门工作计划，深入查摆本人的主要问题和不足，并组织召开全院干部述职大会。加强干部生活作风的监管，对于生活作风等违规违纪的干部严肃追责问责，压紧压实责任链条，推动干部作风根本好转。

提升服务质量，尽心发挥带头作用。启动“以患者为中心，以员工为核心；职能部门服务临床，临床服务患者，提升患者满意度和职工满意度”的“双服务、双提升”行动，以组织职能部门到门诊参与疫情防控、后勤部门上门服务等活动为抓手，督促干部在服务过程中练就过硬本领、发挥带头作用。将部门医德医风考评、勤政廉政考评等涉及满意度的测评结果与干部考核挂钩，对排名不达标且靠后的干部进行约谈和扣发绩效。医院通过全面推进预约服务、日间服务、互联网医院服务、门诊一体化诊疗等工作，改变患者就医流程，提升就医体验。2020年医院患者满意度和职工满意度均得到明显提升。

抓铁有痕，踏石留印，守正笃实，久久为功。西南医科大学附属医院的医疗技术日益精进、高质量论文不断增长、患者满意度省内靠前、总规发展日新月异、国内综合排名节节攀升，这些成绩均离不开一个“干”字。只要践行“善德精医 追求卓越”的医院精神，持之以恒抓干部作风，就一定能推动医院内涵式高质量发展，就一定能早日实现建成区域医疗中心，为健康中国、健康四川交出满意的答卷。（作者系西南医科大学附属医院党委书记 徐勇）