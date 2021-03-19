玉兰 食药赏皆宜的望春花

霓裳片片晚妆新，束素亭亭玉殿春。眼下正值初春季节，不等绿叶长出，玉兰花便早早地绽放出娇嫩的花朵，溢出醉人的清香，向人们报告着北京的春天。玉兰花是我国著名的早春花木，在我国至少有2500多年的栽培历史。

1 白曰玉兰，紫曰辛夷

玉兰花又名望春花、玉堂春、木笔花，属于木兰科落叶乔木。因其花“色白微碧，香味似兰”，故称玉兰。木兰科是一种非常古老的高等植物，广泛分布于亚洲和美洲的温带、亚热带及热带地区。全世界共有大约260种木兰，中国占70%，堪称“木兰王国”。玉兰花原产于中国浙江、安徽、山西、湖南、湖北、贵州、广东等省海拔500到1000米的山地阔叶林中，它对温度十分敏感，各地常将玉兰作为物候观察的重要依据。

玉兰正二月开花，花期只有10天左右，属于早春的花卉，故有望春花之名。由于它的花期伴随着纬度的升高而逐步推迟，故北京和广州相比，开花期相距达3个月之久。常见的玉兰花有白、紫、红、黄四种颜色。玉兰花花大而香，昼开夜闭，午后至黄昏前是其花朵的盛放期，花姿怒放，状如玉蝶。玉兰树主干挺拔通直，高可达20米，自古就是搭建房屋、造船制桨的优良用材。

我国关于玉兰花最早的文字记载见于先秦诗人屈原的《离骚》。《离骚》中有“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”的佳句，以示诗人高洁的人格。唐宋时期，人们将白色的玉兰称为木兰，紫色的玉兰称为辛夷。明代李贤、彭时等纂修的《大明统一志》中第一次使用了“玉兰”之名。书中记载：“五代时，南湖中建烟雨楼，楼前玉兰花莹洁清丽，与松柏相掩映，挺出楼外，亦为奇观。”明朝人王象晋在《群芳谱》中记叙：“玉兰花九瓣，色口微碧，香味似兰，故名。丛生一干一花，皆着木末，绝无柔条……花落从蒂中抽叶，特异他花。”紫色的玉兰仍被称为辛夷，“及开似莲花而小如盏，紫苞红焰，作莲及兰花香”。

辛夷之名是如何得来的呢？相传古时候有一个姓秦的秀才，经常鼻塞不通，浊涕常流，腥臭难闻。他遍访名医，用过不少药物，总不见好转，内心非常苦恼，于是产生了轻生的念头。一日，他在一棵古树下准备自缢，被一个过路的樵夫救下。问明缘由后，樵夫告诉他说：“此山中有一种药可治此病。”秦秀才忙问药名，并拿出银两酬谢。樵夫笑笑说：“老夫认柴不认药，救人一命值几何？心诚意肯香扑面，活命自不惧坎坷。”然后用手往深山一指，就走了。秦秀才按照樵夫的指点到深山中寻找，终于发现一种花树，它的花苞好像毛笔头。他采下一些花苞，煎水连服数天，果真痊愈。秦秀才高兴异常，又去采了一些种子，精心种在自家院子里。从那以后，秦秀才就以此树的花苞为得鼻病的人医治，皆得奇效。有人问他这药何名？他想了想，觉得这药是樵夫暗言指点，自己意会所得，就叫“心意”吧。天长日久，就传成了后世的“辛夷”了。因此在传统医药中，辛夷指的是玉兰毛茸茸的花苞，是一味治疗鼻病的中药。

辛夷花另有别名曰木笔花，因辛夷花未开之时缀于枝头的花蕾外有一层细绒毛，远观似毛笔笔头，故名。唐代诗人卢肇就写过《木笔花》：“软如新竹管初齐，粉腻红轻样可携。”生动形象地描摹出辛夷花苞似笔的特点。如今，古人提及的木兰花、辛夷花、木笔花均被当代人视为广义上的玉兰花。

2 当得起“玉树”的不叶花

玉兰花具有极高的观赏价值，深得中国古代文人的喜爱，成为诗词歌赋和绘画的绝佳题材，形成了丰富的玉兰花文化。

屈原在《离骚》《九章》等作品中多次提及木兰，比如“朝搴阰之木兰兮，夕揽洲之宿莽”“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”“捣木兰以矫蕙兮，凿申椒以为粮”。在他的作品中，木兰作为优美的植物意象，与“经冬不枯”的宿莽、“岁寒不凋”的秋菊和味含芳香的申椒一起象征着诗人坚贞高洁的品格。此后，玉兰便与离骚中的香草香木一起千载流芳。后代文人均以歌咏玉兰、辛夷以追慕屈原精神。比如唐代诗人王维的《辛夷坞》：“木末芙蓉花，山中发红萼。涧户寂无人，纷纷开且落。”全诗在描绘辛夷花美好形象的同时，也表达了诗人抱负难展、只能寄情草木的失落感。

唐人在花卉审美上偏重大而艳丽的花朵，因此对木兰和辛夷有着特别的偏爱。唐朝文人以“木兰”为词牌名，如“木兰花令”“木兰花慢”“减字木兰花”“偷声木兰花”等。白居易在《题令狐家木兰花》一诗中写道：“腻如玉指涂朱粉，光似金刀剪紫霞，从此时时春梦里，应添一树女郎花。”诗的首句以“玉指涂朱粉”来赞美木兰颜色细腻均匀，内白外紫。次句以“金刀剪紫霞”来称颂花的熠熠生辉，光彩照人，并言其美好形象令自己感受深刻久久不能忘怀。唐代名画《簪花仕女图》也描绘了“腻如玉指涂朱粉”的木兰花。

明代文人也很喜爱玉兰。文徵明便有一首《咏玉兰》：“绰约新妆玉有辉，素娥千队雪成围，我知姑射真仙子，天遣霓裳试羽衣。”沈周也有《题玉兰》：“翠条多力引风长，点破银花玉雪香，韵友自知人意好，隔帘轻解白霓裳。”

到了清朝，由于“玉”与“裕”同音，玉兰花被更多地赋予荣华富贵、吉祥如意的寓意。在清朝画家笔下，玉兰常与牡丹、海棠、杜鹃等花卉放在一起，陆恢、郎世宁、王建章、虞沅、恽寿平、邹一贵、胡湄等画家都画过以上述花卉为题材的《玉堂富贵图》。

古代文人和画家之所以喜欢玉兰，还有两个原因。其一，文人将对毛笔的感情迁移到了玉兰花上。玉兰花含苞待放的时候“花苞有毛，尖长如笔”，而古人写文章和作画都离不开毛笔，诗人李白又留下了“梦笔生花”的典故，于是玉兰花就成了文人的心头好。其二，玉兰被用来比喻优秀子弟。《世说新语》记述了这样一则历史故事。有一天，谢安问诸子侄：“咱们家身份显赫，享有荣华富贵，你们也用不着操心政事，我为什么还总想培养你们成为优秀子弟？”子侄们你看看我，我看看你，都不说话，只有后来的车骑将军谢玄回答说：“这就好比芝兰玉树，总想让它们生长在自家的庭院中啊！”谢安心里为之一动。自此以后，便开始对谢玄另眼相看，觉得他从小就与众不同。“芝兰玉树”从此以后就成为德才兼备、有出息子弟的代称。谢玄长大后为人勤勉，鞠躬尽瘁，在著名的淝水之战中击败前秦大将苻坚，保全了晋国，成为一代杰出的军事家。拆解开来，“芝兰”大概指灵芝和兰草，“玉树”世上并无此物，但是后人认为高大美丽的玉兰可以当之。如明代王世懋在《学圃余疏》中称玉兰“千干万蕊，不叶而花，当其盛时，可称玉树”。清代李渔在《闲情偶寄玉兰》中亦云“世无玉树，请以此花当之”。

3 最称绝胜的园林树木

玉兰清新淡雅、寓意丰富，又容易成活，因此作为一种重要的园林树木，被中国古人广植于风景胜地、庭院庙宇之中。明代《长物志》作者文震亨认为：“玉兰，宜种厅事前。对列数株，花时如玉圃琼林，最称绝胜。”在我国古典园林和寺庙中，玉兰也确实是这样栽种的。

苏州园林是中国古典园林的杰出代表，而拙政园、网师园等又是苏州园林的代表。如今，游人在拙政园、网师园和虎丘山的“玉兰山房”都可以见到玉兰的身影。

拙政园内有一独立小院，名为“玉兰堂”。院内主体建筑坐北朝南，面阔三间，堂前有回廊，堂下有台基，设三层台阶。堂前东西两侧植白玉兰。小院东面以矮墙与外相隔，墙上开漏花窗。南墙前筑湖石花台，立湖石、栽竹与天竺等。拙政园第一代园主王献臣罢官还乡后，历经20年建成拙政园。其间，王献臣的好友文徵明曾先后四次于园中游历赏玩，后依园中景物作《王氏拙政园图记》和《拙政园卅一景图咏》。据说现园中的“玉兰堂”就是文徵明当年作画之所。初春时节，游人即便不进入堂前院中，透过院墙上的漏花窗，亦可领略“瑞鸟湖石上，香从玉树来”的胜景。

网师园“万卷堂”的前庭中，对植有白玉兰二株。万卷堂原有一匾额，上书“清能早达”。“清能”即为古代官吏的品德，“早达”即早年发达之意，而玉兰早春开花，冰清玉洁，暗寓其意。万卷堂后对植桂花，古代因“桂”“贵”谐音，所以寓意夫妻“双贵流芳”。白玉兰和桂花相配，春来玉兰一树花，秋时金桂飘满园，既富季节变化，又有“金（桂）玉（兰）满堂”的象征。

苏州虎丘山风景名胜区自古就以自然山水与人文胜迹闻名于世。玉兰山房位于虎丘后山北坡的山坳中。玉兰山房植玉兰的历史可追溯到北宋末年，其时宋徽宗于京城内筑山，造皇家园林艮岳。负责采办花石纲的苏州人朱勔，遍搜奇花异石，用船运入京城。然而朱勔从福建采购的玉兰，还未及进献，就遇到金兵南侵，于是所购玉兰即植于虎丘后山，又修建房屋数座，于是玉兰山房成为了吴中名胜。清乾隆十五年，当地官员为迎接次年圣驾巡临，重修玉兰山房。清末年间，这里玉兰树和房屋均毁于战火。新中国成立后，再次重建玉兰山房，并补植玉兰数十株。如今这数十株玉兰也亭亭玉立，小成气候，与远处的虎丘塔刚柔相济，令游人流连忘返。

北京从金元时期就开始种植玉兰，明清两代更是广泛种植，因此现存的古玉兰很多。北京最著名的古玉兰有三处，一是西山大觉寺的清代白玉兰，二是颐和园乐寿堂的清代玉兰，三是京西潭柘寺的两棵明代紫玉兰。在大觉寺四宜堂北殿堂门西侧，矗立着一棵清乾隆年间所植的白玉兰，距今近300年。它高达15米，树干周长达1.5米，是北京的古玉兰之最。它以花繁瓣大，玉洁清香，一干一花，刚劲俊逸而驰名京城。颐和园乐寿堂的玉兰是清乾隆皇帝在修建清漪园时种植，距今也有近300年。早在乐寿堂修建前，那里曾是玉兰满园，有紫、白两色玉兰，称为“玉香海”。后来大部分玉兰被英法联军烧毁，惟独这两棵紫、白玉兰劫后余生，是当年的遗物。潭柘寺的两棵紫玉兰生长在毗卢阁的东侧，有“紫气东来”之意，故为寺内象征吉祥昌瑞的圣木，所以在每年紫玉兰盛开时，潭柘寺都会举办玉兰花节。

眼下，京城的玉兰正是抽箭吐蕊之时，若不踏青出游、细细观赏，岂不是人生一大憾事？

养生花语

花苞入药花朵可食

玉兰花不仅是著名的观赏花卉，也具有较高的药用和食用价值。

在中国传统医学中，玉兰花的花苞叫做辛夷。辛夷，性辛、温，入肺、胃经，具有祛风通窍的功能，常用于治疗风寒头痛、鼻塞、流鼻涕等。辛夷的化学成分主要是挥发油，挥发油中的有效成分不但对多种致病性真菌有抑制作用，还有抗病毒、局部麻醉、扩张血管和阻断神经节的作用，因此是治疗鼻炎的要药。

玉兰的花朵则有消痰、益肺的功效。民间常用玉兰花泡茶，也可用花瓣制成玉兰饼、用油煎食，还可用白糖腌制成玉兰糖，作甜食馅或蒸糕的配料。明清文人喜欢制作玉兰花馔。玉兰花馔选择花瓣厚实的玉兰花，“择洗清洁，拖面麻油煎食极佳，或蜜浸亦可。”由此可知，古人的玉兰吃法多样，用玉兰花瓣作食材，也是很美味的。

民间艺术

玉兰与毛猴

毛猴是老北京的传统手工艺品，是以蝉壳作为四肢，玉兰花毛茸茸的花苞作为身体，模仿人或者猴子的形态做出来的。毛猴艺术将猴子的天然情趣和艺术家的创作完美结合，造就了一种绝妙的艺术境界。

相传道光年间，在北京宣武门外骡马市大街有一家名为“南庆仁堂”的药铺。某日，铺中一配药的小伙计因没伺候好账房先生而挨了一顿臭骂，小伙计怕丢饭碗只好忍气吞声。到了晚上，他在烦闷中无聊地摆弄药材时，偶然发现蝉蜕具有某些形象特点，不由心中一动，便决定用中药材塑造一个“账房先生”。他选取了辛夷做躯干，又分别截取蝉蜕的头做脑袋，前腿做下肢，后腿做上肢，用白芨一粘，一个人不人、猴不猴的形象便出现了。拿给师兄们一看，都说极像尖嘴猴腮的账房先生。小伙计觉得很开心，算是出了一口气。就这样，世上第一个毛猴在无意间诞生了。流传到社会后又被有心人加以完善，逐渐形成一种深受人们喜爱的手工艺品。（张品秋）