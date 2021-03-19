当夜幕降临，睡意来袭，很多人的尴尬甚至痛苦时刻也悄然而至：呼噜打到伴侣、室友忍无可忍，半夜突然把自己憋醒……睡不好，成了人们睡眠焦虑的主要原因之一。在“3·21”世界睡眠日来临之际，记者走进中日友好医院睡眠呼吸专病门诊，聆听医患的声音——

身体病，还是社会病？

38岁、身躯庞大的孙先生推门而入后，中日友好医院呼吸中心主诊医生李一鸣的诊室顿时显得局促起来。“我1米73，去年开始跑步减肥到现在，体重已经降不少了。”孙先生有些不好意思，“最近几年体重增得有点快，血压就上来了，半夜睡觉打呼噜，我自己都能听到声音，经常把自己憋醒。虽然睡的时间也不短，但总感觉没睡够，白天老是头疼、犯困……”

“做个睡眠呼吸监测吧！”李一鸣说。这句话，当天他说了很多次。大多数对象，都有着与孙先生类似的超重甚至肥胖体型。李一鸣解释，这些患者大概率是患上了阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA），而肥胖是该病的主要诱因之一。近年来，该病发病率呈上升趋势，也与我国肥胖率的升高密切相关。生活水平高了，吃得好了，身体反而变差了。特别是近年来网络短视频、喜剧综艺中，吃播火爆、“吃货”人设吸粉，这些充满流量的“风尚”，掩盖或冲淡了巨大的健康风险。

“大家以为我们门诊来的都是上了年纪、体重超标的人，也不尽然。”李一鸣说完没多久，28岁、身材匀称的王先生就掀起了诊室的门帘。“医生你看，我这睡眠质量不行啊！”王先生递上手机，一个睡眠状况监测App上显示着密密麻麻的曲线和数据，“而且我上网查了，我白天困倦、乏力、头晕、心慌气短，应该就是睡眠呼吸暂停。”

李一鸣接过手机，一看就苦笑了：“凌晨才睡，睡得还这么短！我建议你先回去好好睡两周，每天7个～9个小时，要是还有症状，再来就诊。”李一鸣说，临床上长期熬夜的就诊者颇多。这些或熬夜加班，或夜生活丰富的年轻人，往往同时热衷于喝枸杞茶、用健康类App、查网上保健信息。作为矛盾的混合体，他们中的很多人常态化睡眠不足，虽然与OSA病因不同，但后果类似，都对健康危害极大。

“熬最浪的夜，养最野的生”，这种与时代变迁、社会形态更迭密切相关的问题，单靠医疗系统无法真正解决。

上机≠上瘾，手术≠除根

与年轻的就诊者相比，这天李一鸣接诊的中老年人，显示出截然不同的状态。他们多由家人陪伴，从其他科室辗转而来。一提起治疗方案，就变得疑虑重重。

“这些现象让人有喜有忧。”李一鸣解释，让人欣慰的是，随着近十几年来的不断呼吁、推动和宣传，越来越多的患者由相关科室如心血管科、内分泌科等介绍而来，“这说明医学界甚至普通公众对OSA的认知水平和重视程度与日俱增”。

但由此也带来更多挑战。“很多病人虽然来了，但对疾病和治疗手段的认识还停留在过去。”他举例，对于OSA，我国权威诊疗指南推荐的首选治疗手段是佩戴呼吸机，但很多患者难以接受。能不能吃药？做手术就能根治吧？为不打呼噜戴呼吸机，会不会小题大做？戴上以后是不是就有依赖性了，跟上瘾一样……各种问题不一而足。

李一鸣说，他几乎每次出诊都要回答上述问题。说多了，他也练就了简明生动的讲解技巧：没有疗效好的药物。手术效果不一定理想，但复发率高。呼吸机为什么有效？呼吸机就是一个气体支架，把塌陷的咽部气道撑开。为什么要长期戴呼吸机？戴呼吸机就像戴眼镜，所以得坚持用。针对成瘾性担忧，戴呼吸机就像刷牙，偶尔一两次不刷（戴）也可以，但不能经常不刷（戴）。“对于OSA治疗，面对‘呼吸机时代’，我们还有很多科普工作要做。”

医疗仪器，还是家用电器？

在当天的门诊中，对于已经确诊OSA、需要佩戴呼吸机的患者，李一鸣常会建议他们先在医院租用一段时间试戴。但有患者表示，租设备不划算，宁愿直接上网买一台。打开相关电商网站，各种品牌型号呼吸机足有上百页，绝大多数号称是全自动、自调节的呼吸机。

患者直接网购呼吸机的现象比较普遍。对此，李一鸣担忧，因呼吸机作为二级医疗设备，使用时需要专业性很强的调试。他发现，有超过一半的患者首次佩戴呼吸机时体验不佳，需要专业医生根据情况进行再调试。有的患者甚至买错型号，导致无法使用。

“所以，呼吸机至少要先试用再买，这是底线。”李一鸣提醒，这个试用体验期，患者接受大量的健康教育和呼吸机教育，是患者培养使用习惯、建立依从性的重要时期，医生要参与其中，为患者提供必要的帮助。