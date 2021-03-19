卫生应急8个重点方向明确

日前，2021年全国卫生应急工作会议在京召开，国家卫生健康委党组成员、副主任雷海潮出席会议并讲话。会议明确了“十四五”时期卫生应急的8个重点工作方向，部署了2021年10项重点工作任务。

雷海潮高度评价了卫生应急工作者在新冠肺炎疫情防控中发挥的重要作用，深刻分析了当前面临的新形势，强调要提高政治站位、坚持底线思维、强化责任担当，明确指出“十四五”时期要建立多点触发预警机制、强化基层卫生应急能力、加强卫生应急法制建设、加强队伍建设和应急演练、构建卫生应急物资储备体系、培养“防治管”复合型人才、参与国际交流合作等8个重点工作方向，部署安排2021年10项重点工作任务，强调以监测预警、建设基地、发展队伍、完善预案为抓手加强卫生应急能力建设，进一步做好突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援，以保安全、护健康、促稳定的优异成绩迎接中国共产党建党100周年。

相关部门，各省（区、市）及新疆生产建设兵团卫生健康委，国家卫生健康委直属机关、委属（管）医院，国家卫生应急队伍代表参加了会议。（记者 张磊）