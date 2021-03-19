奇葩消费贷，起名式金融创新？

彩礼贷引发的争议还没结束，墓地贷又来了！

近年来，各类银行依托不断细分的场景、职业，推出了名目繁多的消费贷产品。其中的一些名目，让人啼笑皆非。

银行为什么要推出这些听上去有些奇葩的消费贷产品？是金融创新，还是营销噱头？《工人日报》记者对此进行了采访。

彩礼贷遭吐槽

最近，一张九江银行彩礼贷的海报在网络上流传。海报内容显示，该款彩礼贷最高可贷30万元，最长可贷1年，年利率低至4.9%。贷款用途限定于新婚旅行、购买车辆、首饰和家电。其特别标明：情侣一方需为行政事业单位正式员工。

彩礼贷因蹭上了“彩礼”这个饱受诟病的热点，引发了网友的集体吐槽。有人表示，彩礼贷看似解决了个人“结不起婚”的难题，实则撩拨了社会的痛点。让一个普通家庭雪上加霜，变相鼓励高彩礼。也有人直言，银行不能为了赚钱，就可以不讲底线，公然宣传或推出损害社会公共利益的产品，挑战社会公序良俗原则。

北京星竹律师事务所合伙人、律师郝旭东认为，若贷款情侣不幸离婚抑或是未顺利结婚，彩礼贷谁来还？这可能会造成大量的纠纷且增加诉累。

记者3月18日致电九江银行客服，对方告知贷款方面的问题只能咨询贷款专员，但客服提供的电话多次拨打都无人接听。此前，九江银行客服人员在媒体咨询时表示，该行并未推出彩礼贷产品，日后也没有上线的安排，海报只是宣传部门做的宣传。彩礼贷实际上是该行推出的个人消费贷款“零花钱”，贷款用途可以用作彩礼。

名目繁多的消费贷产品

彩礼贷并不是第一个与结婚场景有关的消费贷产品。此前，有银行推出过婚庆贷、结婚贷。其中，一家银行的婚庆贷规定，凡在该行指定婚庆公司消费2万元以上的新人，可向该行贷款。

就在彩礼贷引发争议的同时，墓地贷又进入了人们的视野。云南当地媒体报道称，昆明晋龙如意园近日与云南西山北银村镇银行联合推出“墓地按揭贷”金融服务项目，项目最高可贷款20万元，贷款期限可达10年。

记者3月18日联系昆明晋龙如意园核实。一位工作人员表示，墓地贷是银行主动联络该园提出的消费金融服务项目，主要是考虑到在一些交通意外事件中，理赔周期比较长，而死者家属有安葬需求，可能需要临时贷款。

“由于这项贷款的客户群体比较小，我们内部会议已经决定不做了。”上述工作人员说。

查阅近年的报道会发现，不少消费贷产品都因名字引发过热议。比如，有银行曾推出过二胎贷。申请这款产品的必要条件是“有一个小孩”，产品额度从最低1000元到最高20万元，产品期限包括3~36期。还有银行推出过记者e贷、天使贷、白领贷等面向不同特定职业或人群的消费贷。

一些中小银行剑走偏锋

针对接连出现的面对特定群体、有特殊用途的消费贷产品，有银行工作人员分析认为，这其中一些产品的还款规定与其他消费贷产品没有大的差别，只不过是采用了比较容易吸引眼球的词语来获得关注，是一种营销手段。审核方面主要还是看客户的综合资质和还款能力。

记者注意到，推出奇葩消费贷的多为中小银行。有银行业人士曾撰文表示，消费金融业务的独有特点与发展趋势，赋予了中小银行更多的创新优势，也为其带来发展良机。

不过，近年来消费金融市场日趋白热化。一位业内人士认为，中小银行面临着业务拓展、利润提升等压力，选择剑走偏锋，从特色上入手。

包括彩礼贷、墓地贷在内的奇葩消费贷产品，看起来是各银行试图拓展市场的金融创新。然而，有评论直言这些是伪创新，在遏制“天价彩礼”“天价墓”的大环境下，这些行为事实上以关爱之名行牟利之实。

“消费贷是利是弊，取决于是否可以合理使用。”郝旭东说，若盲目申请消费贷，伴随而来的，不仅是债务的重担，也有精神上的压力。

央行年初提出的2021年10方面重点工作，其中就包括严禁金融产品过度营销，诱导过度负债。（记者 杜鑫）