冷空气要来了！今天北京有降雨 周末北风渐起晴天“上线”

今天(3月19日)早晨至上午，北京能见度仍不佳，下午至夜间有雨水现身，公众出行需带好雨具，谨慎慢行。周末两天，冷空气将给北京带来大风，晴天将逐渐“上线”，有出游计划的朋友需注意防风。

昨天下午，天气多云转阴，天空云量较多，气温继续缓慢攀升，南郊观象台最高气温为8.9℃。 今天早晨，北京仍有轻雾，部分地区能见度一般。

北京市气象台预计，今天受东移高空槽影响，北京将有雨水现身，明后天，冷空气将抵达，北风渐起，晴天“上线”。其中今天早晨至白天，北京多云转阴有小雨，早晨到上午有轻雾，北转南风2、3级，最高气温11℃；夜间阴有小雨。山区雨夹雪或雪，最低气温5℃。

周末两天，冷空气将抵达，北京扩散条件将转好，天气逐渐转晴，最高气温可达16℃，较适宜人们户外活动，但明天北京有4到5级的北风，出行需注意防风。

气象专家提醒，今天早晨，北京有轻雾，能见度一般，请注意交通安全；下午到夜间将有小雨天气过程，公众出行雨具随身，关注临近预报。明后天，北风渐起，晴天将逐渐“上线”，北京多地进入赏花好时节，公众有出游计划需注意防风。