耳机党注意 三个细节没做对会损伤听力

说起“耳背”，我们的第一反应恐怕是，这是人上了年纪才会出现的问题。比如，跟家里的老人说话的时候，常常得大点声他们才能听清楚。但仔细想想，很多年轻人也不是没有过“耳背”的经历。例如长时间大音量地使用耳机后，也会有“听不清对方讲话”的情况；家人朋友发现你最近说话声音变大了；这些其实都是“耳背”的表现。

北京市疾控中心慢性病防治所提醒公众，保护听力健康，无论年龄，是我们每个人都需要关注的事情。

听力损失是什么？

听觉，是对声音的感知，也是生活中对话交流、休闲娱乐，甚至躲避危险所必需。耳，是具有“听”功能的器官。耳的结构精密、功能复杂，而且会因受到噪音、疾病、外伤等多种因素的影响，造成不同程度的听力损失。

双耳的听力阈值不低于20分贝时，就是听力正常。而当一个人不能像听力正常的人那样听到声音时，他就出现了听力损失。听力损失的严重程度不一，从轻度到重度，可以影响一侧或双侧耳朵。

如果听力损失极度重度，也就是基本或完全听不见了，就是耳聋。

七大原因导致“耳背”

造成听力损失的原因，可能是先天性的，也可能是后天性的。其中，后天性原因可能导致在任何年龄发生听力损失，包括：

脑膜炎、麻疹和腮腺炎等传染病，慢性耳部感染，耳内积液（中耳炎）；

使用某些药物；

头部或耳部受伤；

大量噪音，例如机器和爆炸发出的工作场所噪音；

娱乐中暴露于强烈的声音，例如高音量长时间使用个人音响设备，以及经常去音乐会、夜总会、酒吧和体育赛事；

老龄；

异物阻塞耳道。

娱乐噪音成“听力杀手”

娱乐中的强烈噪音，包括来自娱乐场所或个人音频设备的高音量噪音，正伴随着生活方式的改变而威胁越来越多的人，特别是更有机会接触到这种威胁的年轻人。

据估计，大约有11亿12至35岁的年轻人由于暴露于娱乐环境中的噪音而面临听力损失的风险。一个人如果在过去的20年中经常出现在舞厅、俱乐部、体育赛事或音乐会等场所，暴露于社交环境的高声下，那么他遭受听力损失的可能性是未暴露者的3倍。

据统计，伴随着智能手机、电脑等电子设备的广泛使用，约有一半通过个人音频设备收听音乐的人，使用的音量是存在听力损失风险的。

北京市疾控中心慢性病防治所专家介绍，长时间暴露在大音量的声音中，会使耳朵的感觉细胞疲劳，出现暂时性的听力损失。当暴露在特别大的、有规律的或长时间的高音量环境中，会对感觉细胞和其他耳部结构造成永久性损伤，从而导致不可逆的听力损失。

保护听力 注意这三个细节

世界卫生组织强调，要有安全的倾听行为，也就是不危害你的听力健康的倾听行为。那么，从收听个人音频设备的角度来看，要牢记一下保护听力的秘籍。

“60-60-60原则”：即耳机音量分贝须少于60分贝，耳机音量须少于最大音量的60%，连续使用耳机时间须少于60分钟。

嘈杂环境中不要佩戴耳机：在公交车、地铁等环境中，背景噪声大，这时如果使用耳机，会不自觉地提高耳机音量。而且，也容易带来交通安全隐患。

耳机的选择：对耳机最好选择耳罩式，对外耳道和鼓膜的刺激小。耳机的音量应可自由灵活调控，一旦遇到声响过大等情况可及时调整。（记者 李洁）