北京市清明祭扫预约通道开通

今年清明期间，为保障疫情防控期间安全祭扫，全市殡仪馆骨灰堂、经营性公墓和规模较大的公益性公墓将实行按日分时段预约祭扫。首都之窗日前发布做好疫情防控平安文明祭扫便民提示专题，北京市2021年清明祭扫预约通道目前已正式开通。市民可通过网络或电话预约登记，分时限流进入墓园祭扫。单次预约扫墓的人数上限为5人，居家隔离人员不能预约扫墓。此外，市民还可以选择网上祭扫。

北京青年报记者了解到，根据清明祭扫要求，预约人在入门处设立的通道核验后方可入园祭扫，没有预约的不安排祭扫。市民可通过关注“北京社会建设和民政”微信公众号，在“掌上服务”栏目中找到祭扫预约功能按钮，提前预约；也可以通过“北京通”APP中的“清明祭扫预约”栏目预约祭扫服务，还可以拨打殡葬服务机构祭扫服务电话进行电话预约。

便民提示指出，对确有到现场祭扫需求的群众，实行预约登记，分时限流新模式。预约人在进入预约页面后，需要进行实名制认证，通过之后方可进行网上预约。因疫情期间，为保障人民安全，当预约人为外地返京人员，须如实选择“是否为居家隔离人员”选项，居家隔离人员不能预约扫墓。值得注意的是，还需要填写“扫墓人数”，一次预约的扫墓人数最多为5人。预约人填写基本信息后，须自行选择预约祭扫日期和时段。

据介绍，今年清明祭扫的服务接待日为3月20日至4月11日，共23天。每天从7时起至16时止，每一个小时为一个预约时间段，共计9个时间段。公众可以根据每个时间段信息中的“最多可预约人数”，了解预约人数剩余情况，选择祭扫时间。预约人如果有同行人员，则需要填写同行者信息，如果同行者中有居家隔离人员，则不能预约。预约成功后，系统将自动生成二维码，供市民祭扫入园时出示检验。如果公众选择北京通app网上预约现场祭扫，在搜索框内搜索“清明祭扫预约”即可。

值得一提的是，今年清明期间，本市还推出了网上祭扫服务。市民可通过“首都之窗”网站或北京市民政局官方网站，登录“北京市2021年清明网上祭扫服务平台”，通过线上方式追思先人。平台可提供寄语、献花、上香、点烛等网上祭奠服务，从而满足市民的祭扫需求。此外，市民如果不能到现场祭扫，也可申请由殡葬服务机构代为祭扫。据了解，殡葬服务机构免费提供擦拭墓碑、敬献鲜花等基本服务，其他拓展服务可与公墓另行商定。市民可以通过网上或电话进行预约代祭服务。

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太子峪陵园扫墓专线周末开通

北青报记者昨日从北京公交集团获悉，为方便市民周末前往太子峪陵园祭扫，公交集团将于3月20日、21日开通长椿街至太子峪陵园的扫墓专线，线路每日一班，早7时在长椿街（长椿街路口西北角）站发车，售往返票，票价25元/人，刷卡和扫二维码乘车无折扣，各类免票证件乘车无效。

公交集团提醒广大市民，应根据市民政部门的要求，提前做好祭扫预约，并根据扫墓专线发车时间，合理安排好出行计划。北青报记者了解到，下一步，公交集团还将陆续开通前往太子峪陵园、通惠陵园、温泉墓园、八达岭人民公墓和天慈公墓等陵墓的其他扫墓专线，市民可关注北京公交集团官方网站、微博、微信发布的相关信息。（记者 李泽伟）

文/本报记者 刘洋