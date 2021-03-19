整治“神医宇宙” 净化台前幕后

最近，有网友搜集了各种电视广告中出现的所谓“神医”片段，制作成视频，一下子火了，被戏称为“神医宇宙”。

这些广告中出镜的各路“神医”，个个白发苍苍、仙风道骨；谈医论道中气十足，治病开药斩钉截铁，就差把“神医”二字刻在脸上。

神奇的是，这些“神医”拿到的是同一个剧本：他们无不狠下心肠，宣称“翻来覆去思考了一个月（或半个月、一个半月），最后做出一个违背祖宗的决定”，要把治病的秘方捐给国家，批量生产，惠及众生。

这些祖传秘方号称能治各种病症：肠胃病、咳喘病、心脏病、脑血栓、糖尿病……反正现代医学难以根治的，都能治。

不知是哪位高人写的台词，短短的“违背祖宗”四字，包含了三层意思——其一，中医传承体系是封闭的，外人眼中的疑难杂症，并非没有“秘方”；其二，“狭隘的祖宗”为求医术垄断，要求徒子徒孙严守秘密；其三，当代神医如我，为救天下苍生，顶着欺师灭祖的风险也要把秘方公开，足见所售药物来之不易。

市场经济中，为自家产品作宣传、打广告无可厚非，实事求是就行。可“违背祖宗”的说法，一上来就给传统医学泼上了“保守、封闭、自私”的脏水。

再者，说着“违背祖宗”的“神医”，表面上心系苍生，实际代言的药品却是三无产品，没一个在国家药品监督管理局官网上做过登记备案。而“神医”的塑造者，有的是经常出演虚假广告的演员，也有的是卖假药、靠名头唬人的真医生。

3月9日，其中一名“神医”张文荣被北京鹤年堂中医医院免职，院方声明称，“张文荣所有的宣传广告信息与医院无关”。而此前在广告中妄称自己是“中华医学会镇咳学会副会长、东方咳喘研究院副院长、中华中医医学会风湿分会委员、北京大学医学院教授、苗医传人”的刘洪滨，被网友揭穿其真实身份只有一个——演员。

“神医宇宙”之所以阴魂不散，更要归咎于一些传播平台的助纣为虐。上星卫视被严查不能播，县区电视台就接棒；黄金档上不了，就瞅准深夜档；节目中不能播，就在画面底部滚动；实在上不了电视，就跑去自媒体、短视频平台……播放得多了，总有患者会因病急乱投医而上当受骗。

对此，国家相关机构对违规虚假医药广告一直保持着严厉打击态势。2017年，原国家工商总局官网集中公布一批典型案例，10家电视台因播出“神医”广告被罚；2020年，国家中医药管理局发布《关于部分中医医疗机构发布涉嫌违法中医医疗服务广告监测情况的通报》，发现涉嫌违法中医医疗服务广告线索4574条，要求各地协助配合当地有关部门做好查处工作。

总之，要想终结“神医宇宙”，就得布下天罗地网，拆除虚假广告链条上的每一个环节。台前的“不孝神医”、剧本编剧都得惩治，幕后的播出平台、假药厂商更要严厉整顿。别忘了，老祖宗说了，要守着良心办事——这才真正是不能违背的祖训。