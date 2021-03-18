“智慧腹膜透析中心”落户湖北省同济医院

3月17日，“智慧腹膜透析中心”在湖北省同济医院正式启动，为患者提供“从院内到居家”的智能化诊疗全程管理平台，让患者不再对腹膜透析“望而却步”。

同济医院肾病内科主任徐钢介绍，对于心血管系统功能差，出血倾向严重或者建立血液透析血管通路困难的患者，腹膜透析是他们的第一选择。腹膜透析对饮食限制较少，患者营养状态较好，同时能更好的保留残存肾脏功能。此外，居家腹膜透析适合行动不便或居住地距离医院较远的患者，也能最大程度降低交叉感染事件的发生率，特别是在疫情等突发状况下，更能体现其治疗的灵活性和便捷性。

“随着社会的发展，慢病居家治疗已成为一种新型的治疗模式。我们要为患者提供包括住院医疗服务、治疗方案制定、日常用药指导、健康状况咨询、生活方式干预和后续康复等在内的全流程健康服务。”徐钢说，同济医院智慧腹膜透析中心将发挥示范性作用，逐年建立智慧腹膜透析中心紧密医联体，将腹膜透析的技术、理念等下沉至基层医院，带领更多的医院和病人认识并且熟知，进而选择腹膜透析的治疗方案，让患者享受便捷、高效、持续、高质量的智能腹膜透析管理服务，全面提高患者的生活质量。