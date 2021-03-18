北京医院协会医务社会工作专业委员会第二届换届大会在京召开

3月16日，在第十五个世界社会工作日来临之际，北京医院协会医务社会工作专业委员会第二届换届大会暨医务社会工作发展圆桌论坛在京举办。会议选举产生了北京医院协会第二届医务社会工作专业委员会，北京清华长庚医院当选主任委员单位。在医务社会工作发展圆桌论坛上，来自政府部门、高校、社会公益组织、医疗机构和媒体等领域的专家学者，就共同践行大健康理念下的医务社会工作展开交流讨论。

活动现场与会人员合影。杨欣 摄

医院是医务社会工作最主要的服务领域，北京清华长庚医院自成立之初便引入医务社会工作。中国工程院院士、清华长庚医院院长董家鸿指出，医学是有温度的，医疗的目的不仅仅是治愈疾病、减轻痛苦，还要追求家庭生理-心理-社会的综合疗愈。如今，现代医学模式已经逐步由“生物医学模式”向“生物-心理-社会医学模式”转变，更加突出强调“全人”的健康理念。这就要求医院不仅关注“治病”，更要关注“医人”。这样一种新趋势也迫切呼吁在医院引入专业化的社会工作体系。

北京医务社会工作的发展离不开行业协会的助力，更需要政府的积极推动。2020年10月，北京市卫健委印发了《关于发展医务社会工作的实施意见》，明确了医务社工发展的方向、目标和路径，开启了北京市医务社会工作发展的新篇章。2020年底，北京市启动医务社工试点工作，134家医疗卫生单位被确定为试点单位。3月15日，北京市卫生健康委组织召开医务社工培训暨示范项目遴选工作部署会，北京市将在试点单位基础上，集中优势资源，精准培育一批有创新、可复制、能推广的医务社工示范项目，探索医务社工发展模式，体现医务社工专业发展方向，以点带面，点面结合，推动医务社工可持续发展。与此同时，北京市还将结合卫生健康工作实际，在健全工作机制、建设人才队伍、构建工作体系等方面综合施策，政社协同，上下联动，努力开拓医务社会工作发展新局面，不断提升人民群众的健康获得感。