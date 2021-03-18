消费者5个月也订不到一间房

“668元，无限免费住2年！”“全国精品酒店，提前订，免费住！”见到这样的宣传语，你是否动心？去年8月，南京市民胡先生在微信朋友圈里被“随处旅途”公众号的一篇推文吸引，花668元买了一张“随处畅住卡”，上面承诺两年内无限次入住全国合作酒店。可当他满心欢喜地预订酒店时，却发现根本无房可订，哪怕5个月后酒店都是满员状态。

■市民投诉

买卡都5个月了也订不到房

胡先生告诉记者，2020年8月，他在微信上看到公众号“随处旅途”平台的推荐文章，文中称这是一家以会员制为基础模式的精品酒店预订平台，提供全国特色精品酒店，全年免费住。该平台声称消费者只要购买会员卡，可在两年内不限次数免费入住平台内全国各城市、景区的高品质度假酒店，合作酒店涵盖全国100个城市300多家精品酒店，而且不限房型、不限时间（周末、节假日均可入住）、不限次数。于是，胡先生和几个好友都购买了售价668元的“随处畅住卡”，准备以后一起外出。

但到了订房环节时，胡先生才发现可供选择的酒店很少，他想预订的酒店大多数都显示满房（无法预订）；能订的酒店显示一两间空房，几个朋友想一起入住就订不了，让他费解的是，他在其他平台查询以上酒店，网上均有不少空房。“后来我们联系了几家酒店才知道，酒店和平台签订协议的房间，一共只有几间，甚至一两间。订房要拼手速。”胡先生说。

2021年3月初，胡先生再次尝试预订酒店，他在“随处旅途”小程序上搜索了南京、苏州、杭州、西安、成都、重庆等城市显示的全部酒店，却发现直到7月底所有酒店全部满员。“去年和今年比较特殊，因为疫情的原因，很多人取消了出游计划，酒店入住率应该不高。可我搜索了十来个城市，酒店全部都订满了，难道都火爆到一房难求吗？”胡先生蒙了。

胡先生和朋友们联系了“随处旅途”客服。客服给出了一模一样的回复，“近期新增会员数量大，有些会员不会去住，但会订上占房，所以近期房源满房现象比较严重。我们也在进行规则调整，后期会改善。”

■记者调查

买卡订不到房，客服拒绝退款

两年内免费入住酒店，听起来很美好。但如果全部目标房源满房，“随处旅途”的“免费入住”也就无法兑现了。胡先生从2020年8月买“随处畅住卡”，直到2021年3月中旬，他一个房间也预订不了。

“平台宣传有300多家精品酒店，但消费者无法获悉酒店房间可预约总量。‘会员全年不限次数免费住酒店’更像是一个促销噱头，买卡的人越多，就越难订到酒店。如果我早知道订房这么困难，绝不会购买会员卡。”胡先生表示，他和朋友们已经多次和客服沟通要求退费，但该平台一直不正面解决问题，只是重复说房源都被订了，所以大家订不到房间。当他们向客服提出退费时，客服再也不理会。

记者了解到，近几年很多第三方酒店经营平台都推出了类似会员年卡，如民宿会员年卡、全国酒店畅住卡等，以几百元“无限”入住的卖点吸引了大量消费者。有的消费者顺利入住了一次，但第二次订房难度升级。“最初确实能订上一两天，接着数月皆满。第二次再也订不到。”还有的消费者使用了一次后，推荐给朋友，接着发生了蹊跷事，“我发现新老会员权限不对等，订过房间的会员一结束第一次订单，再订则看到全是‘满房’（不可预订），而新入会的朋友却能看见空余房源。平台有利用大数据‘杀熟’的嫌疑。”

●消协提醒

选择预付费消费模式需谨慎

“顾客所购买的卡属于预付费卡，商家有责任为消费者兑现服务。如果房源供给远低于消费者预订需求，消费者屡次预订不成，自然会产生被平台‘欺骗’的感觉。”南京市消协工作人员表示，像酒店满房这种情况，双方尽量以协商解决。另一方面，如果消费者认为商家存在欺诈的情况，应收集相关证据拨打12315反映。

“消费者购买这种预付费卡，一定要擦亮眼睛，确认商家的兑付能力是否足够。这种卡存在一定风险。”该工作人员表示，这类卡的价格较低，可预订的酒店包含了很多价值远超过年卡售价的房型，因此在购买前要认真阅读用卡须知。

“消费者购买了这家平台的会员年卡，与平台之间已经建立了合同关系。”南京市消费者协会公益律师团副团长钱宙表示，客观上胡先生一直无法通过该平台网站预约酒店。预约酒店是消费者最为主要的合同目的，这是平台应当解决而未能解决的。结合相关条款，平台公司已经构成了根本违约。根据《民法典》第五百六十三条第（四）款之“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”，当事人可以解除合同。根据《民法典》第五百六十五条之规定，消费者应向平台公司通知，平台公司在一定期限内不履行义务则合同自动解除，平台在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除，进而消费者可以要求平台公司退费。（记者 徐昇）