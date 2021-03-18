广州再推261套公租房

16日起，广州新推出新就业无房职工公租房261套，面向大学城12所高校和住所地在番禺区内，且在申请之日已取得法人资格的高新技术企业、创新标杆企业、高等院校、科研机构、政法（含消防）、医疗、交通、环卫部门整体租赁。

记者从广州市住房和城乡建设局和广州市住房保障办公室获悉，本次推出分配的公共租赁住房房源点为大学城佳苑。总套数为261套，其中一房一厅158套、两房一厅103套，项目地址为番禺区佳苑东街、佳苑西街（小谷围大学城中轴线北区地段、官洲隧道南侧出入口位置），租金标准为30元/月·平方米、物管费标准为2.8元/月·平方米。

据悉，本次推出分配的公共租赁住房采取单位整体租赁模式，由用人单位整体租赁后再向符合条件的本单位职工配租，整体租赁合同租赁期限为5年。

此外，值得注意的是，该批公租房的分配原则是优先面向大学城12所高校分配后再向其他申请单位分配，各户型结合供需匹配、适当调剂、职住平衡原则分配。期满后仍需租赁的，最多可以续租1次，总租赁期最长不超过10年。（记者 孙绮曼）