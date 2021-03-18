广东1727家医疗机构一码就医

3月16日起，居民手持广东电子健康码，可在省内1727家医疗卫生机构获得预约挂号、就诊、检验检查、查看报告、取药、支付等健康医疗服务，实现“一码就医”……记者从广东省卫生健康委获悉，居民可通过线上、线下两种方式实名认证申领电子健康码。

全省二级以上医院均使用

为提升居民就诊体验感，解决群众“背着就诊卡”就医和“一院一卡、重复办卡、互不通用”等问题，早在2018年，广东省卫健委就提出建设居民电子健康码，实现医疗健康服务“一码通用”。

2019年11月，广东省卫健委、省工业和信息化厅、省医疗保障局、省政务服务数据管理局、省中医药局联合印发《广东建设“互联网+医疗健康”示范省行动方案》，提出建设居民电子健康码，全省居民一次认证、全国通行、终身使用，在健康服务全过程无阻碍使用，逐步实现多码融合。

近日，按照国家电子健康卡建设标准，广东省卫健委建成了广东省电子健康码平台，要求全省二级以上医院使用电子健康码，并延伸到有条件的医疗卫生机构。

将替代医疗卫生机构就诊卡

据了解，居民领取个人健康码之后，就相当于有了个人通用的医疗ID。居民手持电子健康码可在广东省内1727家医疗卫生机构刷码获得预约挂号、就诊、检验检查、查看报告、取药、支付等健康医疗服务。同时，电子健康码还让医院管理更精细化、更高效，节省了医院因采购就诊卡、读卡器、自助机以及日常管理等带来的一系列成本。

据介绍，下一步，广东省电子健康码将加快完成与疫苗接种与流通管理、妇幼保健管理、家庭医疗签约、生育登记、个人健康档案、预约挂号、健康教育、互联网医院平台等融合，覆盖粤东、粤西、粤北乡镇卫生院和社区卫生服务中心，实现居民电子健康码全过程、全场景应用。

另外，在粤健通小程序里，居民可以进入预约挂号，也可以点击“互联网医疗”进入互联网医院享受“在线开方，送药上门”的服务。

如何申报？

线上申领：进入“粤健通”小程序后，按照流程操作，进行人脸识别后，即可完成申领。

线下申领：通过医院的人工窗口/自助设备，出示居民身份证或其他有效身份证原件申领电子健康码，可将打印的二维码粘贴在病历本上使用。

值得注意的是，16岁以下未成年人及国外友人建议到线下医疗机构领取。（记者 张华）