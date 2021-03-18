“破题”停车难，上海两小区鼓励业主参与自治共治

停车“一位难求”，是不少城市小区的共性问题。

在上海宜川路街道的平江盛世家园小区和泰山二村小区，融合了居民自治智慧的“停车规约”应运而生。小区停车更有序、道路更畅通，居民也更加愿意参与自治共治。这一创新举措为小区停车难“破题”提供了新思路。

查清“家底”对症下药

“我们小区以前一到晚上，所有通道都被停放的车辆堵死，消防车、救护车都难进出。”平江盛世家园小区的一位业主表示，该小区建设之初没有规划地面及地下停车空间，不少“有车一族”面临即使付了停车费，夜间也无法停入小区、早晨又无法挪车的困扰。

查清“家底”、找出“病因”，才能对症下药。平江小区居委会牵头，组织党员、志愿者成立车控管理小组。每天夜间，小组成员都实地清点停车数量、核查停车信息、按类归整。同时，业委会对业主车辆和车主信息重新核对。经过“家底”排查，小区停车数据逐渐清晰。

如何形成业主认可的停车管理方案？居民的共识是关键。业委会主任毛情毅介绍说：“许多业主都是上班族，为了鼓励更多社区达人献计献策，我们建立了线上党员群、业主群、楼组长群，将梳理出的数据、图片以及问题发布在群里，广泛听取居民意见，让他们探讨，并在群里投票选出最佳方案。同时，线下召集多部门联席会议，结合居民意见修改完善方案。”

经过一轮轮线上、线下的商讨，停车管理制度方案最终形成。有了前期居民自发的参与，这一符合多数人利益的方案在业主大会上顺利通过。

毛情毅表示：“停车管理新方案坚持业主优先原则，探索产权证、行驶证、身份证三证合一的管理模式，原则上实行‘一户一车’。结合居民的建议，我们允许亲情车进出小区，并可享受小区3小时免费停靠。外来车辆进出小区一律按10元/小时收费管理，减少临时车辆的停放。”

停车制度执行前，小区通过重新划线、增扩停车位、清理僵尸车，腾挪出可利用空间，并引进了停车道闸系统。后续，小区公开透明地公示所有车位分配、使用、收费等情况，便于业主监督。

如今，通过公开化的流程操作、数据排摸、意见征询，平江盛世家园小区停车位由原有的387个增加至415个，现有包月车辆从510辆减至439辆。不仅小区主干道变得通畅了，停车费的实际收益也增加了。

停车收费所得的30%用于补充公共维修基金

泰山二村小区建于20世纪80年代，有1234户居民该小区在2017年社区改造后，有180个地面车位。但很快，小区车满为患。

2020年5月，小区业委会换届，一批愿为小区建设出谋划策的业主脱颖而出。借此契机，解决小区“停车难”问题也提上议事日程。

停车管理工作启动之初，在党组织引领下，物业、居委会、业委会达成共识，开启两项重点工作，一是排摸小区车辆数据，二是广泛听取居民意见。

物业积极清退近40多部非小区外来车辆，《小区机动车停放收费管理规定》也出台了。推行车辆差异化管理，明确包月车数量最高限额，公示小区包月车数量和车牌……

在新规执行过程中，物业、居委会、业委会有效联动，经常联合接待居民，答疑解惑，在监督实施等环节也毫不含糊、严格执行，进一步推动新规的有效落地。

在推行新规的同时，物业、居委会、业委会推动签署全新的《物业合同》，明确各项物业服务细则，并对小区停车收益重新约定。以前小区停车费用都归于物业，现在明确停车收费所得的30%用于补充小区公共维修基金。新规实施后，将每年产生近20万元的公共维修基金，将用于小区公共设备设施建设，从根本上实现共建、共治、共享。（记者 钱培坚）