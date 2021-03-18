北京五家市属公园游船本周起将陆续开航

记者从北京市公园管理中心获悉，本周起，玉渊潭、紫竹院、颐和园、北海、陶然亭等五家市属公园将陆续开放游船码头，迎来2021年首航。据了解，这些公园今年共配备了1600余条大小船，包括手划船、脚踏船、电动船、画舫四类。

3月16日，玉渊潭公园的湖面上迎来了今年第一批划船游玩的游客。当日上午8时左右，玉渊潭公园樱花园码头的工作人员就已经忙碌了起来，将消毒液喷洒在船舱地板上，用抹布擦拭游客可能触及到的座椅、船栏、方向盘、救生圈，仅用了半个小时的时间，他们就完成了码头100多艘船的消毒和清洁。

北青报记者了解到，为确保游客市民安全乘船游览，市属公园所有运营船只每日消毒。开航前先完成一次集中消毒作业，运营中根据游客量情况适量增加消毒清洁频次，确保运营船只干净卫生、健康安全。需要提醒游客注意的是，乘坐中大型摆渡游船还须佩戴口罩。（记者 王斌）