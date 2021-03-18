北京今明两天沙尘滞留 周六空气质量好转

本报讯（记者 王斌 赵婷婷）17日，北京市受偏南风影响，回流沙尘影响范围扩大至全市，午后空气质量达到重度污染级别，局地严重污染。记者从市生态环境监测中心获悉，今天沙尘回流对本市的影响还将持续，空气质量总体将处于中度污染级别。明天傍晚到夜间有雨，但扩散条件不利。预计本周六空气质量将转好。

昨日午后，回流沙尘影响范围扩大至全市。截至昨天下午18时，本市空气质量仍维持重度污染水平，昌平、门头沟、延庆等区严重污染。受东移短波槽和偏南风的共同影响，昨天傍晚到夜间本市大部地区出现了小雨或零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或雪。受此影响，浮尘天气有所减弱。但由于低层湿度大，能见度仍然较差。

预报显示，今天白天由于地面形势较差，弱西南风持续，大气较为静稳，沙尘污染滞留，空气质量总体将处于中度污染级别。预计明天傍晚到夜间，本市将有一次小雨天气过程，但地面低压辐合，加之雨前湿度增高，扩散条件较不利，沙尘仍将有所滞留。20日随着本市转为受西北高压控制，预计扩散条件转好，空气质量转优良。