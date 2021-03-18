北京通州区今年将办29件重要民生实事

北京市通州区2021年重要民生实事项目日前出炉。北京青年报记者注意到，这些民生实事涉及八个方面29个项目，包括实现政策性住房竣工2312套，开工建设3377套，推进杨庄小学新建工程和首都师范大学附属中学（通州校区）改扩建工程完工，增加中小学学位3960个，进一步拓宽就业渠道，开发就业岗位4万个以上等。

营造宜居环境方面，包括完成100项治理类乡镇整治提升项目，涉及道路修复工程5万平方米、小微绿地改造提升4.5万平方米、路灯更换改造700个等，逐步提升治理类乡镇整体服务能力和水平。

此外，完成100个村的“补短板”基础设施建设工作；完成50个村的美丽乡村“小微工程”项目；打造106.4亩北运河东滨河路带状公园，156亩万盛南街南侧带状休闲公园。

另外，实施农村地区60个村饮用水水质提升工程，进一步保障农村地区饮用水安全；持续开展背街小巷环境精细化整治工作，推进49条背街小巷精治提升，改善群众身边居住环境；新建和改造提升生活垃圾分类驿站100座。

改善群众居住条件方面，包括完成40公里农村污水收集管线建设；实现政策性住房竣工2312套，开工建设3377套，更好地满足群众住房需求；继续稳步推进老旧楼房加装电梯工作，启动20部，完成10部，方便居民出行；推进10个老旧小区综合整治工作；实施3个老旧小区配电设施改造工程。

优化基本公共服务方面，包括推进杨庄小学新建工程和首都师范大学附属中学（通州校区）改扩建工程完工，增加中小学学位3960个，进一步缓解学位压力；开展10个“智慧村医工程”试点，提升农村公共卫生服务能力，提高农村医疗卫生水平；新设置运营10家社区卫生服务站等。

提升生活便利性方面，新建或规范提升蔬菜零售、便利店（超市）、便民早餐、便民维修等基本便民商业网点70个；持续推进4处停车设施有偿错时共享，进一步缓解“停车难”问题。

方便市民出行方面，新开或优化调整公交线路10条，提升群众出行便利性，推进耿老路、郎老路、九周路等5条有路无灯道路改造，方便群众夜晚出行。丰富文体生活方面，更新或新建全民健身器材80套，建设5公里以上健走步道，配建15块多功能球场，满足群众就近运动健身多样化需求。

提高社会保障水平方面，进一步拓宽就业渠道，开发就业岗位4万个以上，完成1万人次城乡劳动力职业技能培训、创业培训，实现城乡劳动力就业1.5万人以上；为500户有整改需求的残疾人家庭进行居家环境无障碍改造；为2021年新增的1000名巡视探访对象中有需求和安装条件的特殊困难老年人，安装“一键呼”呼叫设备；在16个儿童成长驿站开展专业儿童服务，为全区困境儿童提供精准帮扶。

保障公共安全方面，以大型商圈为中心，全面开展食品安全整治提升工程，创建30家大型商超“放心肉菜示范超市”。（记者 李泽伟）