亲戚家的孩子正上小学，平时的娇气曾让家长很头疼：做事缺乏坚持到底的耐心，遇到困难就打退堂鼓……自从上个学期参加了学校的乒乓球队，孩子发生了可喜的变化：他的团队意识越来越强，做事拖拖拉拉的毛病慢慢改正，平时在学习中不服输的劲头也越来越足。

体育运动可以强身健体，更可以锤炼意志品质。长跑等耐力项目强调坚持到底，不能半途而废；球类项目需要耐心、细心和机智，不能急躁冒失……随着人们生活条件越来越好，许多孩子需要面对的困难和磨砺不多，生活独立性和抗挫折能力、心理承受能力等锻炼不足。而参加体育运动可以让青少年不断克服身体素质限制、环境变化和疲劳、紧张等各种困难，逐渐形成自觉、果断、坚韧的意志品质，是增强孩子体质和磨练意志品质的极佳途径。

上海中学生黄俊凯，凭借刻苦的训练和高超的技术，曾多次打破跳绳世界纪录。当然，想要把看似简单的跳绳练到极致并一次又一次地超越自我，背后是一双双磨坏的鞋子、一件件汗水打湿的衣服、一张张踩坏的垫子……黄俊凯一般一周训练3次，每次两个小时。这让他养成了合理利用时间的习惯，在学习中遇到困难不退缩，成绩也始终名列前茅。

体育运动不仅能提高孩子的运动技能，还能锻造他们强大的内心。甘肃省西靖富民完全小学建成人工草皮足球场并成立了足球队，球场上奔跑的快乐与进球的喜悦激发了孩子们的运动兴趣，让他们变得更加乐观向上。

意志坚强的人，能够战胜困难并在逆境中成长，在坎坷中创造奇迹。体育的重点，既在“体”，更在“育”。青少年可塑性强，在体育运动中培养造就的坚韧、自信、勇敢、乐观精神，将成为他们一生的财富。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 15 版）