云南破解老年人使用智能技术难题

为推动解决老年人在使用智能技术方面遇到的困难，云南省政府办公厅近日发布工作方案，针对老年人日常生活涉及的高频事项和服务场景，提出了40条具体措施和要求。

方案聚焦出行、就医、消费、办事等领域，提出了具体措施。交通出行方面，提供电话预约或即时叫车服务，为老年人打车提供便利，设置出租汽车候客点、临时停靠点；保留使用现金、纸质票据、凭证、证件等乘车的服务方式，设立老年人优先购票窗口、专用等候区域或绿色通道；推动社保卡增加交通出行功能。

为便利老年人日常就医，方案明确，增设老年人“无健康码”绿色通道，提供多渠道预约挂号等就诊服务。3月底前，所有医疗机构、医养结合机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道；推动通过身份证、社保卡等办理就医服务，鼓励在就医场景中应用人脸识别等技术；探索建立高龄、空巢、失能等重点老年群体的走访探视制度，满足居家老年人的个性化健康需求。方案还提出，对老年人高频消费场所以及各类费用缴纳，应支持现金和银行卡支付，对拒收现金、拒绝银行卡支付等歧视行为开展集中整治。（记者 叶传增）

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 13 版）