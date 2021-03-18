文化和旅游部专项整治未经许可经营旅行社业务

文化和旅游部近日部署开展未经许可经营旅行社业务专项整治行动，将重点整治两类违法违规经营行为：一是以免费旅游、购物（会员）送旅游、旅游赠礼品等名义或者以俱乐部、康养活动等形式招徕旅游者，未经许可经营旅行社业务的违法违规经营行为；二是未经许可，通过互联网开展招徕旅游者等旅行社业务的违法违规经营行为。

各地文化和旅游行政部门、文化市场综合执法机构应重点检查保险、保健品等各类市场营销活动中的包价旅游产品，特别是以中老年为主要目标群体的包价旅游产品。加强在线旅游市场执法，重点查处未经许可通过互联网推广和公众号营销等方式开展旅行社业务的违法违规经营行为。加强对旅游团队、地接社的执法检查，对旅游集散地、主要景区中的旅游团队进行重点执法。执法检查过程中，发现涉嫌违反消费者权益保护、反不正当竞争、广告等领域法律法规的，移送有关行政机关查处；涉嫌触犯非法经营、强迫交易、诈骗等刑法罪名的，移送司法机关，依法追究刑事责任。（记者郑海鸥）

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 02 版）