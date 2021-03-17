周亚杰：加强中医药知识产权保护 推动中医药国际化发展

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在3月12日下午召开的“坚持中西医并重，振兴发展中医药”专场论坛上， 中科健康产业集团股份有限公司总工程师、江苏省中药现代化工程技术研究中心副主任周亚杰指出，加强中医药知识产权保护对推动我国中医药国际化发展非常重要。

中科健康产业集团股份有限公司总工程师、江苏省中药现代化工程技术研究中心副主任周亚杰。陈晨摄

谈到中药保健食品问题时，周亚杰表示，目前市场上的确充斥着很多假冒伪劣保健食品，主要包括三种情况：保健食品夸大宣传、药品冒充保健食品以及普通食品冒充保健食品和药品。针对这几种情况，周亚杰提醒，大家在购买时，一定要按照国家市场监督管理总局规定的，选购带有国药准字、卫食健字、国食健字、国食健注等批准文号的药品和保健食品。

如何能够提高中药材在食品和保健食品中发挥应有的作用呢？ 周亚杰谈到，药食同源类产品要在将药效学、药理学、毒理学研究清楚的基础上，定向提取其中的有效成分加以浓缩，做成如胶囊剂、片剂、颗粒剂、散剂、口服液剂等现代剂型。如果用国际通行标准加以检测，将更有利于中医药走向国际市场。

周亚杰表示，中医药走向国际化，首先要管控好我国的药材指标，使其和国际接轨，其次应提高药品生产标准，建立符合中国中医药标准独立评价体系等等。

此外，周亚杰强调，我国中医药走向国际化更重要的一点是解决知识产权问题。他在会上说：“只有保护好知识产权，有了这个防护盾，才能更顺畅的走向国际市场。”最后周亚杰建议，结合中医药产业发展现状和需求，以现代中药关键技术研究方向为指引，打造集专利信息检索、数据分析、专利预警功能为一体的现代中药全球专利导航预警平台，通过平台，充分利用专利信息对中医药产业进行充分全面的分析和监控，从而把握技术发展现状和趋势，确定引导产业的技术研发方向，为培育引领产业发展的高价值专利提供决策支撑。