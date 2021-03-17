钟惟德：建立中医药独立科研评价体系，助力中医药走向世界

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在3月12日下午召开的“坚持中西医并重，振兴发展中医药”专场论坛上， 广州市第一人民医院教授、主任医师、博士导师钟惟德指出，中医药应建立独立的科技创新评价体系，更好地助力中医药走向世界。

广州市第一人民医院教授、主任医师、博士导师钟惟德。陈晨摄

钟惟德表示，在抗击新冠肺炎的治疗药物中，很多中药成分的有效性得到了证明，同时也被国际所认可。中医应根据本身的特点建立特殊评价系统，同时以国际、现代的完善的评价系统作为补充。两者是互相渗透的关系，将两者相结合会更好地助力中医药走向世界。

在谈到“中医应该发挥什么作用”问题时，钟惟德认为，中医药应该传承、参与肿瘤的治疗。中药可根据患者的特性和体质，指引和调理患者健康走向，起到“治未病”的作用。对于中医药提高免疫力方面，钟惟德说：“经过在中医药方面的认真研究，我们找出很多相关有效成分有助于提高免疫力，对抗击肿瘤是非常有效的。”

此外，钟惟德表示，未来依靠中医药的发展，可尽量延长肿瘤患者的寿命，通过调理实现与瘤共存，这是目前研究的方向。

对于中医药科研平台的建设，钟惟德建议，首先能够开拓更多的渠道，比如开拓有特色的评价系统，吸引更多民间有创造力的人才加入。其次应结合现代的技术和平台完善研究工作。科研平台除了传统的经验之外，要向科学技术靠拢。同时科学技术也不能忽略传统的评价系统和经验医学，只有两者结合，才能够做出更好的中医药科研平台。