君乐宝奶酪棒新品上市发布会举行

3月16日，君乐宝乳业推出奶酪产品，奶酪棒新品“领涨品类 出奇制胜”上市发布会在天津举行。

据企业相关负责人介绍，君乐宝通过双品牌运营方式，瞄准儿童即食奶酪市场，推出涨芝士啦增聪配方奶酪棒，同时对思克奇儿童配方奶酪棒进行全面升级，满足消费新需求。

负责人介绍，近几年，随着经济社会发展、消费提档升级和奶酪营养价值的广泛传播，儿童奶酪棒以其营养成分高，口感、造型比较符合孩子的喜好，市场快速发展。

负责人表示，从“喝奶”转向“吃奶”的时代来临。为了让更多儿童享受到奶酪的营养价值，君乐宝打造适合儿童的配方奶酪棒。同时，君乐宝奶酪产品还联手央视动漫集团经典卡通形象，引领儿童零食营养、健康新风尚。

负责人称，对于未来发展，君乐宝将依托目前在上海成立的奶酪研发团队，布局全国市场，并预计年内布局年产值约10亿的奶酪工厂，持续开发更多创新产品。