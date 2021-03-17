拟定增加码奶源建设 光明乳业升级战略布局

光明乳业股份有限公司于3月16日召开董事会，审议通过本次非公开发行A股股票的相关议案，公司拟申请通过非公开发行A股股票方式募集资金，募集的资金规模不超过19.30亿元，其中13.55亿元用于淮北濉溪12000头奶牛养殖示范场新建项目、中卫市10000头奶牛养殖示范场新建项目、阜南县7000头奶牛养殖示范场新建项目、哈川二期2000头奶牛养殖示范场新建项目、国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改扩建项目，5.75亿元用于补充公司流动资金。

本次非公开发行的对象为包括控股股东光明食品（集团）有限公司在内不超过35名特定投资者，其中，光明食品（集团）有限公司拟认购本次非公开发行A股股票实际发行数量的51.73%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。本次非公开发行不会改变光明食品集团对光明乳业的控制地位。

在消费升级的经济背景下，中国乳业也迎来高质量发展的重要机遇，消费者对营养健康的关注度不断提升。据介绍，本次非公开发行的实施将最终转化为终端乳制品产出进而实现销售收入的增长。本次募集资金用于实施的牧场项目地点均距离公司各生产基地较近，原奶供应覆盖公司旗下多家工厂的日常生产所需，能够有效缩短生牛乳运送至工厂进行生产加工的时间，满足市场日益增长的低温奶需求及公司其他中高端乳制品原料的供应需求，进一步增强公司主业，完善升级战略布局。