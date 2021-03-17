直播教学炒股？夫妻俩被骗超200万元

网络中有不少“老师”给股民们推荐股票，表面利用直播授课分析股市，实则他们正利用虚假平台飞速吸金。3月16日，广州天河警方召开新闻发布会，通报天河警方于近期侦破一宗特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额9600余万元。

2020年11月初，事主虞女士到林和派出所报警，称自己在网上炒股被骗222万元人民币。虞女士介绍，她和丈夫通过网络加入到一个“股票交流分析”群，群内每天都有“老师”发布股票分析的直播链接。在直播中，荐股师推荐了“某泰”APP，称该APP可以在炒股盈利后直接提现，充值越多获利也越大。虞女士夫妇在银行贷款了200万元充值至APP内，但在此次充值后，他们投资的股票就接连亏损了40余万元。迫于经济压力，夫妻俩准备提现退出“某泰”APP平台。但此时他们发现，账户里剩余的资金均无法提现。

接到报警后，天河警方成立专案组展开侦查。2020年11月20日，在当地警方的协助下，抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人，查获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批，现场缴获涉案现金37.5万元。

经审讯，李某等人供述，其通过成立某贸易公司，为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现，掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。另经扩线侦查，专案组民警相继锁定了涉嫌制作“某泰”APP的夏某等人，以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等12名犯罪嫌疑人。

2020年12月2日至2021年1月5日，专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查，抓获12名犯罪嫌疑人，查获电脑、手机等涉案物品一批。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人16名，其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名，1人因处于哺乳期取保候审，后天河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃款37.5万元，冻结涉案赃款257万元。

经调查，团伙主要犯罪嫌疑人夏某于2020年8月受境外一男子委托，对某股票平台源代码进行修改。“某泰”APP表面上和正规股票交易平台并无差别，但嫌疑人可利用事主下载的安装包进行电子数据采集，当事主转账充值时，后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款，掌控事主资金。

而事主在最初投资赚的钱及返现功能也是假的。事主的资金并没有进入真正的证券交易市场，而是直接转入诈骗团伙掌握的账户，账户盈亏全是虚拟数字。最终，天河警方收集的证据显示，“某泰”APP共涉及800多名事主,涉案金额达9600余万元。

目前，案件正在进一步侦办中。（娄敏 张毅涛）