这两种行为 最易惹上“节日病”

每到长假，总有一些人因为暴饮暴食、大吃大喝，引起一系列“饮食综合征”，给健康带来很多危害。

一些人只是小毛病，例如感冒、咽喉痛、咳嗽、胃胀胃痛、腹泻、便秘等，但却可能要迁延几个星期，甚至一两个月都不会好。一些则是大毛病，甚至年初二、初三就出现问题，像血压、血糖、血脂飙升；急性心脑血管疾病、急性胆囊炎、急性胰腺炎、急性阑尾炎等。

广州市第一人民医院南沙医院邓聪主任中医师表示，造成这些“节日病”主要有两大原因，一是新年作息紊乱；二是新年饮食不节。如何健康过春节？且听专家来支招。

新年作息紊乱

1.熬夜

春节全家团圆之际，为了观看春晚节目、打牌等，不少人往往到凌晨一两点钟才入睡，有的甚至通宵不睡，打乱了生物钟的正常运转，容易导致生物节律紊乱，出现肠胃功能失调、内分泌改变等。

方案：减少熬夜，合理作息。

处理：枸杞菊花茶，俗话说“枸杞与菊花，天生是一家”。枸杞滋补肝肾、益精明目；菊花能养肝阴、平肝阳、清肝火，对于熬夜尤其适合。此外，喝点蔬菜汁或者水果汁，也是不错的选择，既能养阴，又能润肠通便。

2.久坐

有的人过节期间成天打牌，昏天黑地不吃不喝地打，导致各器官血液灌注减少，如果再加上水分摄入不足，血液黏稠度增加，血管阻力和血压上升，很容易形成血栓，这都增加了心脑血管发病的概率。

方案：活动身体，伸展肢体。

处理：《黄帝内经》曰“久坐伤肉”，防治的关键是使全身气血运行起来，可采用穴位按摩、沐足、适当锻炼等方式。如按摩或拍打委中、承山、昆仑、涌泉、后溪、合谷等穴位能有效解除腿部酸麻疼痛，对一些下肢疾病也有保健作用；用40℃左右温水或活血通络的药材，如艾叶、红花、干姜、花椒等，浸泡双脚20～30分钟，同时结合按摩足趾和脚掌心。

3.贪睡

由于平时工作辛苦，大家总处于长期缺觉的状态，有人就利用春节长假来补觉。不过切忌贪睡，长时间躺在床上，进多出少，气血运行不畅，反而容易引起肥胖、越睡越懒、节后慵懒无力等问题。

方案：补觉有度，劳逸结合。

处理：对于成年人来说，8小时左右是其所需的标准睡眠时间，老年人在此标准上减少l～2个小时，青少年可以增加1～2个小时。当然，睡眠时间多少最有利于健康，还需要依据自身的情况来确定。判断健康睡眠时间的标准，应以第二天不会感到身体疲乏，感觉精力充沛来确定。同时，适当进食一些健脾益气的食材可起到缓解疲劳的作用，如黄芪、党参、太子参、花旗参、茯苓、山药、莲子等。

饮食不节

1.饮酒过量

饮酒自古以来就是调节气氛、沟通感情必不可少的“推力”。然而饮酒一旦过量，轻则引发胃肠炎，重则诱发心脑血管事件，增加肝脏负担，有的还会引发酒精肝、肝硬化。

方案：量力而行，不要拼酒。

处理：《本草纲目》曰“痛饮则伤神耗血，损胃亡精，生痰动火。”从健康的角度来说，饮酒要因人而异、量力而行，不要拼酒、过度劝酒。喝酒前吃些食物，可以大大减少酒对身体的伤害。几种酒兑着喝，或短时间内喝两种以上的酒，以及喝冰镇啤酒等都十分伤身。相比于饮酒，喝茶则是更好的养生之法，真正养生宜喝淡茶，浓茶则易伤身体。此外，可以泡葛花茶（葛花10克，泡茶饮用），有解酒、护肝、助消化的作用。

2.饮食过度

过年期间，往往大鱼大肉，以荤为主，煎炸食品的“出镜率”也非常高，菜肴烹调时放的油盐也比平日多，违反了饮食科学，十分伤身体。很多人都无节制吃进大量年食，把肚子撑坏了，小到消化不良、胃腹胀痛、呕吐腹泻、便秘口臭等胃肠道问题，大到发生急性胆囊炎、胰腺炎、阑尾炎的患者并不少见。

方案：荤素搭配，七八分饱。

处理： 《黄帝内经》提出“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气”的合理膳食配伍原则。同时，可在春节期间适当辅助健胃消食、清热降火的中药，改善症状。

专家支招：收好这两款食疗方

1.塘葛菜马齿苋汤

材料：塘葛菜1斤，马齿苋1斤，瘦肉6两，盐少许。

方法：塘葛菜、马齿苋、瘦肉分别用清水洗干净，备用；瓦煲内加入适量清水，先用猛火煲至水滚，然后放入以上全部材料，改用中火继续煲1小时左右，加盐调味，即可饮用。

功效：有健脾、清热、利湿的作用。适用于腹胀腹痛、腹泻、小便不利等。

禁忌：脾虚之人不宜饮用。

2.红白糖煲白木耳

材料：白木耳2两，金银花1两，白糖、红糖适量。

方法：将白木耳用清水浸透发开，与金银花分别用清水洗干净，备用；瓦煲内加入适量清水，先用猛火煲至水滚，然后加入以上全部材料，改用中火继续煲1小时左右，加入白糖、红糖适量调味，即可饮用。

功效：有清热、凉血、解毒的作用。适用于口渴、腹痛、身体燥热不适等。

禁忌：脾虚之人不宜饮用。

邓聪提醒市民，在节假日里一定要“管住嘴”，饮食有度，应以温、软、淡、素、鲜为宜，做到守时定量，少食多餐。

一年伊始，新的开始，保持健康的身体状态，才能应付大大小小的新挑战，打出漂亮的胜仗，让我们既过好节，又身体棒！（记者张青梅 通讯员黄月星、魏星）