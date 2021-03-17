家宴这样做 健康又美味

今年因防疫需要，大家新年外出聚餐的相对减少了。在家到底吃什么好？什么样的菜式能兼顾营养和美味呢？

广医三院临床营养科主管曾青山为您推荐这6道美味又健康的菜式，不妨来学一学怎么做吧——

1.支竹蒸桂鱼片

食材：支竹80克，桂鱼1条，姜葱调料适量；

做法：支竹用水先发好铺在碟子上，桂鱼起肉片摆放整齐，蒸10分钟后淋上蒸鱼酱油，撒上姜葱椒丝，最后浇上热油即可。

营养贴士：腐竹含有丰富的蛋白质、脂肪、糖、碳水化合物等多种营养成分，可为人体提供均衡能量。

桂鱼性平、味甘，具有补脾肾、健脾胃、养气血的功效，有助增强食欲、提高人体免疫力。

2.洋葱彩椒烤鸡

食材：洋葱1个、彩椒1个、光鸡1只，姜葱调料适量；

做法：光鸡洗净后用蚝油、老抽、生抽、蜂蜜、黑胡椒料酒涂抹均匀，放冰箱冷藏6小时以上；烤箱托盘铺上锡纸，洋葱、彩椒切片铺在锡纸上，放上腌制好的鸡，烤箱预热后将托盘放中层，调200度高度烤45分钟，鸡再涂上烧烤汁蜜糖烤15分钟，即可。

营养贴士：鸡肉含有丰富的优质蛋白，搭配成这道菜式，健脾养胃，有助提高免疫力。

3.燕麦嫩牛六方

食材：燕麦80克，厚牛排200克，姜葱调料适量；

做法：燕麦洗净浸泡2小时后，伴蚝油和五香粉隔水蒸20分钟，铺在碟上；厚牛排切成牛肉粒，用海盐黑胡椒拌好腌30分钟，用不粘锅煎到适当火候后，堆放在蒸好的燕麦上；

营养贴士：燕麦富含膳食纤维，属低热量食品，食后易引起饱感，长期食用有助减肥。牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸，二者配合相得益彰，有助提高抵抗力。

4.白灼大虾

食材：鲜活大虾500克，姜葱调料适量；

做法：虾用水洗净；装半锅水，加1小勺油，水滚后放虾下去煮至颜色变鲜红、虾身弯折，便可捞出上碟，用加了尖椒丝的柱侯酱蘸着吃。

营养贴士：虾是高蛋白、低脂肪的水产品，含有丰富的胡萝卜素、维生素和人体必需的氨基酸， 是营养均衡的蛋白质来源。

5.土豆烤羊排

食材：土豆2个，柠檬半个，迷迭香少许，羊排750克，姜葱调料适量；

做法：土豆去皮厚切，取柠檬半个切片，迷迭香少许，放在铺有锡纸的烤盘上；羊排抹上橄榄油、黑胡椒、海盐腌制2小时后平铺在土豆上，烤25~30分钟即可食用。

营养贴士：羊肉肉质细嫩，中医认为有益血、补肝、明目之功效；土豆营养丰富，含有大量淀粉，且富含维生素及钙、钾等微量元素，且易于消化吸收。

6.客家酿豆腐

食材：南豆腐400克，肉末150克，香菇虾米少许，姜葱调料适量；

做法：南豆腐切成长方形，中间用小刀挖掉一块备用；香菇、虾米分别泡发后切丁，加入肉末、姜蓉、生抽、盐、糖、白胡椒粉等一起搅拌做成肉馅；把做好的肉馅填入豆腐盒中，煎至金黄，再加入蚝油、生抽、糖和清水调成的酱汁，小火烧2分钟后即可装盘，撒上葱花。

营养贴士：豆腐和肉末蛋白质含量丰富，搭配一起口感好且清淡，有助降血脂。（记者翁淑贤 通讯员白恬）