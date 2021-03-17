春分下田野 乡间亲子研学走起

春暖花开，草长莺飞，大美的乡间田园景致逐渐呈现。这个周六就是春分时节，是农耕的重要时节，各地农业生产陆续展开。快带上你家的娃走进美丽乡村，在田野间参与各项互动活动，到春耕的原野上和泥土来一次亲密接触。

在田间齐体验“春耕秋收”

走进乡村：博罗县罗浮山周边

田野研学：目前，博罗县通过“七星耀罗浮”、航天育种基地以及公庄陂头神村等打造一批休闲农业和乡村旅游示范点。当地通过春耕等农事活动以及节假日的亲子活动等，涌现了一批乡村亲子游的热门目的地。

长宁镇松树岗村依托罗浮山大力发展乡村旅游，实现 “田园变公园、产区变景区”。在横河镇河肚村，禾肚里稻田酒店以农耕文化体验为主题，通过开展“春耕秋收”稻田农耕、传统手艺现场教学（陶艺制作、编稻草人等）活动，打造中小学生研学体验基地，让学生们更真实地体验农耕活动。横河镇郭前村、上良村是集民宿、亲子、野趣、休闲于一体的村企合作旅游示范村。随着横河镇黄竹村的枇杷种植基地迎来成熟采摘季，走进枇杷园，一派郁郁葱葱，颗颗金灿灿、黄澄澄的枇杷果缀满枝头。

周边游： 到了博罗，必去罗浮山，它集医药、草药文化、国学文化等特色教育文化于一体，作为文化传承教育的地理核心，开展研学旅游教育具有先天优势。

石坝镇黄花风铃木、羊蹄甲花等百花盛开，争相斗艳，而在麻陂镇则能欣赏到木棉花、三角梅、朱槿等。游客还可以品尝当季的艾粄美食。

出游贴士：自驾出游可走广惠高速前往罗浮山出口，约1小时车程，当地有不少民宿可供游客入住。

学采茶 当一回小茶农

走进乡村：鹤山市双合镇

田野研学：近年来，鹤山市双合镇充分挖掘地方特色农业资源，积极调整和优化产业结构，大力推进文化、农业、旅游融合发展，积极推进研学游项目。游客可以在双桥都村和大坪村、中兴路一带以及现代农业示范园区体验农耕的乐趣。目前双合研学游的农耕体验项目主要有插秧、割禾、种菜、摘菜、种番薯、摸鱼等,茶文化体验方面有采茶、炒茶、品茶等。

游客可以在充满茶香的环境里度一个轻松的周末。小朋友还可以戴上帽子，背上小背篓，伴随着轻悠的音乐，和爸爸、妈妈一起当一回小茶农，了解茶相关知识，如茶叶的种植情况及茶叶生长的生态环境、树龄、形态、结构等；学习采摘茶叶的小技巧。

在这里，小朋友还可以认识农耕工具和操作方式，化身小农夫，真实地体验各种传统农耕工具。亲子团们还有堆草人、煨鸡煨番薯、挖粉葛、捉泥鳅、摘菜、采茶等有趣农耕体验活动，重温父辈小时的农耕生活，还能把心仪的农产品买回去。在周边，孩子们还可以体验撑竹排、攀崖等好玩的项目。耕得了田，也入得了厨房，一家大小还能做艾糍和濑粉。

周边游：在整个3月期间，凡穿汉服或旗袍的女性游客前往鹤山华侨城古劳水乡，每天前30人可以免费体验“横海穿梭”游船。需提前一天在古劳水乡微信公众号预约。3月20~21日，这里还将推出非遗葵艺手工坊。

出游贴士：自驾游可走广佛高速—佛开高速到南庄出口—广明高速—江罗高速―双合出口—双和公路—双合镇，约1小时45分钟车程，在当地可品尝五邑各种菜式。

走进粤北山水田园

学做“青团子”

走进乡村：韶关丹霞山周边

田野研学：在韶关沿着阅丹公路穿梭丹霞山世界自然遗产，感受丹山锦水之奇秀、乡村田园之悠然、春耕春作之繁忙。春天，阅丹公路是五彩缤纷的。沿着阅丹线珍珠一般散落在山间的是一个个小小的村落。背靠丹山，面向锦江，萝卜岭村、赤岗村、父子坝村……白墙黛瓦，竹林掩映，绿树成荫，当地不少乡村受到了越来越多的关注，与家人朋友一起，在公路上自驾或骑行，顺带可以将当地的特色农产品带回家，周边农家乐、家庭农场、民宿、客栈等也都相当丰富。

古寨坪山庄坐落于仁化县夏富村古竹坪，是集生态种养殖、餐饮住宿、农耕采摘、垂钓休闲、乡村旅游为一体的旅游休闲度假农庄。农庄内散养土鸡、蛋鸭，种植桂花树、果树及各类蔬菜。

春雨绵绵， 客家乡村的房前屋后、田间地头的一丛丛艾草四处疯长，散发出阵阵清香。每当此时，客家人都会采来艾草嫩叶，制成传统的小吃“青团子”。而在丹霞山下的青湖塘村，孩子们可以体验客家“青团子”制作技艺，品尝自己亲手制作的艾草美食。

丹霞山不仅地质地貌资源得天独厚，还拥有良好的生态环境和底蕴深厚的文化资源，是中小学生开展研学教育的户外课堂和自然学校。丹霞山已于2017年获称全国首批国家级中小学生研学实践教育基地，并连续两年被评为优秀基地。目前已开发多条户外科考研学线路，涵盖天文、地质、生物、自然等不同主题。

周边游：在韶关曲江区的马坝人遗址公园是第五批全国重点文物保护单位。马坝人遗址公园内的“风度书房”内，悠远的书香混合清冽的茶香，周边还配套有陶艺体验等。

出游贴士：自驾车可走华南快速—京港澳高速—南韶高速，从周田/丹霞出口离开，前往丹霞山（全程约3小时）。游客也可选择搭乘火车到韶关，然后在当地租车或包车前往各乡村游览。（罗磊）