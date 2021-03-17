专家热议：推动互联网医疗高质量发展

人民网北京3月17日电 （记者杨磊）3月10日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。自2016年起，该系列圆桌论坛已经连续举办六届。

在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，与会嘉宾就互联网医院如何建设、如何建立高效互联网医院合作运营机制、如何实现对互联网医院诊疗质量和行为进行有效监管等话题展开讨论，并分享了精彩观点。

专场论坛由人民健康主持人卫馨主持，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王斐，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林，全国政协委员、北京大学肿瘤医院院长季加孚，西安交通大学第一附属医院院长施秉银，南京鼓楼医院党委书记、院长穆耕林，复旦大学附属中山医院副院长顾建英，首都儿科研究所副所长、挂职于海南省人民医院党委委员、副院长谷庆隆，河北医科大学第一医院副院长赵媛媛，全国人大代表、邢台市人民医院党委书记陈树波，圆心医疗科技总经理吴芳，北京圆心科技集团政府事务副总经理魏小刚参加了本场论坛。

快速发展的互联网医疗对监管提出了更高要求

王斐表示，互联网医院是一种新的业态，经过六年的发展，人们对互联网医院的认识在不断深化。互联网医院的发展进程中经历了初步发展阶段与快速增长阶段，据相关数据统计，我国互联网医院在疫情防控进入常态化之后呈现出快速增长的趋势。2020年下半年，全国增加了约500家互联网医院，这种发展速度说明互联网医院取得了行业以及人民群众的认可，互联网医疗服务也逐渐步入新发展阶段。与此同时，快速发展的互联网医院和互联网诊疗活动对监管部门提出了更高的要求，在监管的手段、精力、人力、经验等方面仍需继续提高。

王斐表示，“最近几年，主管部门以及行业内对互联网医疗服务有了进一步探索，但目前没有形成较为统一的意见，国家卫生健康委医政医管局将继续对这一问题进行探索。”

王斐认为，互联网医院的发展是对线下医疗机构的补充，为人民群众享受更加便捷的医疗服务提供了新的渠道，也为我国医疗服务体系更加完善、更加优质、更加高效提供了助力。

健康数据是医学科研进步的基础

针对健康数据作为一种生产要素，应该发挥什么样的价值，陆林发表了看法。他指出，建立健康数据，有利于病人的治疗，帮助医生全面了解患者；从国家层面来看，健康数据有助于减轻国家医疗负担。最重要的是，健康数据对国家医学科技进步是至关重要的。健康数据是医学科研进步的基础，可以提高国家医学竞争力，减轻国家和患者的负担，提高医疗的效果，更好的促进病人就医，为保证个体的健康发挥重要的基础作用。

公立医院互联网诊疗将在未来成为常态

“公立医院的互联网诊疗，将在未来成为常态，”季加孚表示，互联网医院满足了民众的医疗卫生健康需求，也促进了现有医疗资源和服务模式的重塑再造。首先，医院释放了更多优质医疗资源给真正需要线下就诊的初诊、疑难及重症患者；二是优化就诊流程，节约就医成本；三是有效提升医院智慧化管理水平。

作为北京大学肿瘤医院院长，季加孚在会上分享了他在互联网医院建设方面的经验。首先，医院密切关注国家层面互联网诊疗相关政策的发布；其次，通过建立多部门协调推进制度，使各部门各司其职，充分联动，协调推进互联网诊疗建设。同时，要求医务人员耐心引导患者使用，并制定管理创新制度确保服务的持续性改进。

明确各方责权利，建立互联网医院可持续发展机制

施秉银指出，互联网医院为我国边远基层的群众提供了便利。他介绍说，医院去年开通了互联网医院甘肃甘南藏族自治州分院，使甘南的群众能够通过互联网医院进行看病。此举为基层“看病难”现状提供了一个极好的解决方案。

同时，施秉银提出，目前互联网医院建设仍旧面临着一些问题。首先是医院运维问题。建设高品质的互联网医院，运维难度较大，而且花费大，需要考虑医院如何盈利的问题。其次，医务人员习惯了原有的工作模式，对互联网医疗尚未适应。鉴于此，需要把责权利划分好、设计好，把互联网医院可持续发展的机制建立好，中国互联网医院才会取得巨大成功。

互联网医院不能搞“短平快”，要立足于长远发展

穆耕林表示，互联网医院是通过互联网技术、信息技术建设的，是实体医院的延伸，本身不具备独立性。互联网医院虽然公益是前提，但因为有成本要覆盖，所以并不是免费医院。因此，互联网医院应该与企业合作，共同促进医院发展。

穆耕林强调，互联网医院不能搞“短平快”，要立足于长远，将相关责权利进一步明确，并在起步阶段进行一定的补贴。同时要将智能终端桩和一些可穿戴设备结合起来，尤其要把人工智能和大数据技术更多的应用到互联网医院建设中去。

互联网医院监管对医院发展提供参考和指引

顾建英表示，在互联网监管下形成的健康大数据，对健康中国建设有很大的促进作用。医院通过大数据、人工智能的分析可以做一些预测模型，为患者做全生命周期的管理，对患者提供更好的服务和帮助。顾建英认为，由于有政策层面的监管，在一定程度上也避免了行业内的不良竞争，确保了行业的健康发展。

针对我国互联网医院发展存在的问题，顾建英表示目前互联网医院标准规范在不同的地方存在不统一的情况。她建议，全国层面上应将标准进行统一，特别是数据标准和接口等规范，在服务范畴、服务标准、收费等方面要有指导意见，激励互联网医院更好发展。

互联网医院在时间上、空间上有效缓解“看病难”

据谷庆隆介绍，互联网医院可有效解决患者就诊的时间和空间问题。“新疆、西藏的患者可以不用长途跋涉，通过互联网医院接受北京、上海的医疗专家诊治。”谷庆隆说到。

谷庆隆认为，互联网医院目前最大的优点是缓和了病人就医的时间、空间矛盾，这一优点在新冠肺炎疫情的防控与治疗期间尤为明显。“疫情期间，很多病人可以通过线上问诊得到及时的诊疗。首都儿科研究所在疫情期间都开通了在线问诊服务，很多慢性病人通过在线问诊，医生根据病人既往病历、处方和用药情况，完成线上开处方、线上缴费、线上医保审核以及线下快递送药等系列程序，复诊和慢性病人的就医需求得到了保障。”谷庆隆说。

互联网医院监管应重视智能技术的作用

赵媛媛认为，互联网医院是新兴事物，对互联网医院的监管也处于初期探索阶段，下一步要加强个人征信监管，患者个人隐私监管等等。

赵媛媛表示，在互联网医院准入之前，省级卫生行政部门要建立互联网医院监管平台，加入该平台的互联网医院才有可能获得资质牌照。互联网医院的监管可以分为诊疗服务前、诊疗服务中、诊疗服务后三个环节。监管内容主要涉及医院的诊疗资质，执业范围，以及医疗资源能否承担起互联网医院的需求等方面。

赵媛媛表示，互联网医院的监管问题中，应重视智能技术的作用。她说：“‘监’这项工作可以更多交由信息化、智能化的AI技术去开展，通过智能检测，一方面服务于上级卫生服务部门、地方政府，让主管部门迅速、准确的了解到互联网医院的情况，从而能更科学的去‘管’。另一方面服务于医疗机构或者人民群众，通过智能监测，让医生、患者及时了解想要的健康数据。”

互联网医疗要与传统医疗有机结合，两者不能分离

陈树波认为，传统医疗一般来讲属于区域覆盖，互联网医疗打破了区域限制，对于缓解医疗资源不平衡具有重要作用。

与此同时，陈树波表示，我国互联网医疗目前尚处在发展期，有关疑难疾病、危重病人的治疗还无法及时给予较好的方案，仍需要到线下医院就诊，核心技术仍有待继续开发。

陈树波认为，应提倡传统医院积极拥抱互联网医疗，同时，互联网医疗要与传统医疗有机结合，两者不能分离。无论是传统医院还是互联网医院，都必须始终坚持以服务病人为中心，并坚持医疗机构的公益性，医疗模式无论如何革新，医院以及医生的初心和使命不能变。

互联网医疗要抓牢健康数据安全这条生命线

据吴芳介绍，圆心医疗科技以互联网技术为建设基础，以医院为建设主体，融合“互联网+医疗健康”的各类增值服务，为医院搭建互联网医院及处方共享平台，提升医院“互联网+医疗健康”服务能力。她认为，医院是医疗服务的核心场景，互联网医院是问诊方式的革新。圆心医疗致力于在医院方的需求和标准下提供稳定、安全、可靠的解决方案，助力互联网医院建设。

与此同时，魏小刚对互联网医院中的健康数据问题发表了观点。他认为，对于从事互联网医疗的企业而言，首先需要确保健康数据的安全性，健康数据的安全性对于互联网医疗平台而言是生命线，互联网医疗企业要建立完备的数据合理使用和安全管理制度。

其次，健康数据的安全共享与流动是促进医疗服务效率以及医疗服务质量提高的重要动力。“过去，每个医院都会为病人建立一个病历本。随着技术进步，信息化，科技化发展，对于互联网医疗平台来说，借助互联网技术促进健康数据更加安全、便利的共享是更为重要的使命。”魏小刚说道。