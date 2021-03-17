未来五年将逐步提高城乡居民养老金

养老金，事关每个人的切身利益。刚刚公布的“十四五”规划明确提出，健全养老保险制度体系，逐步提高城乡居民基础养老金标准。

这释放了什么政策信号？未来五年，城乡居民养老金还会涨吗？记者专访了人力资源和社会保障部农村社会保险司司长刘从龙。

城乡居民养老金还会涨吗？

刘从龙：城乡居民基本养老保险金由基础养老金和个人账户养老金两部分构成，其中，基础养老金来自中央和地方各级财政补贴。个人账户养老金来自参保人自己每年所交的养老保险费用。

在参保人个人缴费水平不下降的情况下，逐步提高基础养老金标准，那每个月能拿到的养老金一定是涨的。而且可以肯定地说，随着经济社会的发展，城乡居民养老金还会逐步提高。

我们已经建立了城乡居民基础养老金的正常调整机制。未来将从提高基础养老金和个人账户养老金两方面共同着力，提高城乡居保保障水平。

事关5.42亿多人！绝大多数是农民

刘从龙：截至2020年末，我国城乡居民基本养老保险的参保人数超过5.42亿人，绝大部分是农村居民，其中包括6870万贫困人员，基本实现了贫困人口应保尽保。

2017年代缴政策实施以来，我们共为困难人员代缴1.19亿人次城乡居民基本养老保险费129亿元。截至目前，超过1.6亿人按月领取基本养老保险待遇，其中包括3014万贫困老人。

2020年，各级政府提供城乡居民养老保险补助资金超过3000亿元。再加上地方财政补贴增长和个人缴费积累，城乡居保人均养老金水平已提高至2020年底的170元/月。对农村老人来说，这是一项稳定收入，能为减少老年贫困、调节收入分配等发挥重要作用。

多措并举提高城乡居民养老金水平

刘从龙：未来五年，还将通过几方面重点任务，进一步健全制度体系，提高待遇水平。

一是完善城乡居保保费代缴政策。地方政府结合实际，为参加城乡居保的低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体代缴部分或全部保费，增强制度的兜底保障功能。在认定低保对象时，中央确定的基础养老金最低标准不计入家庭收入。

二是落实待遇确定和基础养老金正常调整机制。我们将根据基础养老金和个人账户养老金的待遇构成方式，优化养老保险待遇结构，提高待遇水平；指导各地建立缴费补贴动态调整机制，对选择较高档次缴费的人员可适当增加缴费补贴；加快城乡居保基金委托投资，实现基金保值增值。