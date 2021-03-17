银保监会提醒消费者 别点击来路不明网站链接

近日，一些不法分子通过群发短信，假冒多家银行名义发送服务信息，声称客户手机银行、银行卡、身份证等过期或失效，诱导客户点击短信中网站链接访问虚假手机银行系统,客户一旦受骗提供银行卡号或手机号、账户密码、短信验证码等信息，不法分子将迅速冒用客户身份进行转账，盗取银行卡内资金，使客户资金遭受损失。昨日，中国银保监会消费者权益保护局发布2021年第一期风险提示：提醒消费者注意保护个人账户信息安全，从官方渠道办理手机银行或网上银行业务，谨防短信钓鱼诈骗侵害资金安全。

据悉，向消费者发送短信钓鱼链接是电信诈骗的常用手法之一。此次短信钓鱼诈骗在全国范围密集爆发，攻击目标和行为特征相对一致，受骗对象多为风险防范意识较弱、对手机银行或网上银行登录操作不熟悉的人群。

中国银保监会消费者权益保护局提醒：广大消费者一定要对不明短信、不明网站链接和页面、不明手机APP提高警惕，防范被诈骗风险。

一看短信是否真实。消费者在收到署名为银行发送的信息时，要注意辨别真假，尤其不能盲目相信异常号码发送的短信。

二看网站链接和页面是否为官方渠道。 建议广大消费者登录手机银行或网上银行时从银行官方手机APP或网站等正规渠道进入，尽量不要点击第三方提供的网站链接操作，以免被不法分子诱骗。

三看对方索要信息是否为个人重要敏感信息。 不轻易提供重要敏感信息给他人，不点击来路不明的网站链接，不随意在除银行官方渠道之外的网页填写重要敏感信息。如发现自己上当受骗，请立即联系银行冻结银行账户，保存证据，及时报警。（记者 程婕）