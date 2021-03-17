包装变“绿”了 快递会不会提价？

《邮件快件包装管理办法》自3月12日起施行，明确寄递企业应当按照规定使用环保材料对邮件快件进行包装，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物。北京青年报记者近期走访市场发现，快递企业和电商平台已经对快递包装和填充物进行了明显的优化。那么注重了包装环保的快递会不会因此涨价呢？

政策

快递不得使用有毒物质作填充材料

拆快递无疑是一件让人心情愉快的事。但是不少人也遭遇了快递盒被数不清的胶带缠了又缠，即使用剪刀剪也需要不短的时间；明明买的东西不大，却收到一大盒快递，里面填充的杂物体积加起来比商品都大；包裹快递的包装袋或者包装盒质量不好，打开快递不仅弄得一手异味，包装还有可能在拆的时候掉落碎屑等等。

今后，这些问题都将逐渐消失。北青报记者了解到，《邮件快件包装管理办法》（以下简称《办法》）自3月12日起施行，明确寄递企业应当按照规定使用环保材料对邮件快件进行包装。

《办法》明确，在包装选用上，明确寄递企业应当按照规定使用环保材料对邮件快件进行包装，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用，并积极回收利用包装物。鼓励寄递企业采购使用通过绿色产品认证的包装物。

此外，在包装操作上，寄递企业应当按照环保、节约的原则，根据邮件快件内件物品的性质、尺寸、重量，合理进行包装操作，防止过度包装，不得过多缠绕胶带，尽量减少包装层数、空隙率和填充物。

新《办法》不仅有规定，还有处罚。《办法》中规定，寄递企业使用包装物不符合国家规定，或者使用有毒物质作为填充材料的，由邮政管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处5000元以上1万元以下的罚款。另外，对邮件快件的包装操作明显超出邮件快件内件物品包装需求的，由邮政管理部门责令改正，并可处1000元以上5000元以下的罚款。

趋势

绿色包装已经成主流和趋势

“这是我们新的快递箱，不用胶带，还能循环使用。”在一家邮局的柜台前，工作人员对上门来寄快件的顾客展示目前使用的快递包装箱。

北青报记者了解到，虽然《办法》今年3月12日开始施行，但是北京地区的快递企业早已进行快递“绿色包装”的换代了。

在顺丰的一家网点里，摆着可以循环利用的快递箱。据工作人员介绍这个箱子可以重复使用50次以上，可以由快递小哥负责收回。不仅如此，网上自助填写快递单不仅省纸，其后台打印的快递单面积最小只有便笺纸大小，比起多年前的手写四联单，不知道节省了多少纸张。

不仅如此，快递包装变“绿”还出现在一些不太被用户注意到的地方，比如胶带。在苏宁一家快递驿站，这里的胶带最窄只有42毫米，最宽也就45毫米，比起传统的55、60毫米的胶带来，苗条了不少。而且按照现场工作人员的介绍，他们打包就用十字法或者多一道的草字法，根本不会像一些快件那样胶带缠了又缠。

北青报记者从圆通、中通、韵达等快递公司了解到，上述企业目前也在逐步推进快递包装绿色化。电子面单、窄版胶带、代替编织袋的快件处理筐以及循环中转袋、气体泡填充物等已经是标配。而一些快递驿站、网点也出现了快递包装回收箱。

而一些消费者也发现，如今收到京东、苏宁等电商自营的商品，除了气泡填充物外，一般就是产品自己的包装，几乎见不到包裹得严严实实难以拆开的物品。有的需要现场拆开的快递，配送人员甚至会询问是否需要协助回收快递箱。

动态

顺丰、圆通等公司快递价格暂未上涨

快递包装变得越来越“绿色”，加之《办法》的实施，也让一些消费者担心，这是否会影响到快递的价格。

确实一些更为环保的包材比起普通的包材来，价格更高。北青报记者了解到，相比于普通的快递纸箱，一些免胶带的快递纸箱确实在造价上高出两三倍甚至更多。而可降解塑料包装制品的市场价一般是普通塑料包装制品的1.5倍。

不过，北青报记者近期测试了顺丰、圆通、京东等快递公司，发现快递费用并没有因为新规的实施而有所波动。

业内人士则认为，单纯认为新规将导致快递成本大幅增加，并不客观。对于一些集团化的快递企业来说，包装物料由集团总部统一采购，由各省分公司申请使用，也可以分摊成本。而部分包材的减量使用，更是为快递企业节约了成本。此外，快递包装的“绿色化”客观上促进了快递分拣的智能化，从源头增加了快递的流转效率，进而减少了成本。

相关

北京快递绿色包装政策已率先出台

北京地区的快递企业之所以在包装的问题上大多表现“绿色”，主要是由于北京早早下手，出台各种措施，改变快递包装带来的污染和浪费。

去年，北京邮政管理局明确实施快递绿色包装“9899”工程，加快推动快递车辆电动化步伐，建立健全行业生态环保监管体系，积极争取行业绿色发展优惠政策。随后，北京市快递协会制定发布了《北京市快递电商绿色包装》团体标准（T/03-2019）。《标准》从材料、用法与用量、主体责任、废弃物回收、检查与考核等方面全面规定了包装、封套、包装箱、包装袋、填充物、电子运单等绿色包装的标准和规格，以及使用、回收和检查的办法，建立了北京市快递电商绿色包装、减量包装基本操作规范。

去年下半年，北京市邮政管理局、市商务局联合印发《关于进一步加强全市电商快递包装协同治理工作的通知》(以下简称《通知》)，切实推进快递包装源头减量。《通知》围绕落实生态环保主体责任、建立实施绿色采购制度、规范包装物封装操作、加强消费引导四部分提出具体措施，要求电商企业优先选择使用环保包装材料的快递企业，快递企业应落实协议客户管理责任，双方签订协议时应明确所提供的封装用品和胶带应当符合国家规定等内容。（记者 张鑫）