前期专项整治行动中，工信部针对存在欺骗误导用户下载问题的APP，责令整改300款、公开通报37款、下架3款；针对存在违规处理个人信息问题的手机管家、内存优化、垃圾清理类APP，责令整改75款、公开通报20款、下架1款。

工信部3月16日发布，针对2021年中央广播电视总台“3·15”晚会曝光的内存优化大师、智能清理大师、超强清理大师、手机管家pro四款APP，工信部第一时间组织开展技术检测，查实其存在欺骗误导用户下载、违规处理个人信息等问题，已要求主要应用商店予以下架，并组织北京、天津、上海、广东四省市通信管理局对涉事企业主体进行调查处理。

致歉

手机管家Pro开发商：立即整改

央视报道指出，号称是手机管家，却短时间内高频读取手机信息，故意让手机卡顿，从而达到让用户不断点击下载APP的目的。不明就里的老人更容易上当，不断点击下载。这类APP驻扎在老人的手机里，不断在后台发送用户数据信息，对老人们进行用户画像，打上“容易被误导和诱导”的群体标签。于是，各种低俗、劣质，甚至带有欺骗套路的广告和内容就会源源不断地推送到老人的手机上。

对此，手机管家Pro团队3月15日发布声明回应称， 对于央视315报道的问题，给老年用户带来诸多困扰和造成不便，公司高度重视，并将严肃处理，切实履行相关责任。对此，深表歉意。

手机管家Pro团队表示，我们第一时间成立整改小组，对涉事情况立即整改，同时推动相关合作方、代理方对违规问题进行全面整顿，为用户提供更好的服务。 我们将进一步以严格的标准为用户提供优质的信息和服务。

行动

北京组织下架被曝光违规APP

北京市通信管理局3月16日发布，对央视“3·15”晚会曝光的手机清理类软件第一时间启动处置机制，组织北京地区APP应用商店对被曝光的APP进行了下架处理。

下一步，市通信管理局将依据《电信和互联网用户个人信息保护规定》和《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》的有关规定，对“智能清理大师”及“内存优化大师”两款APP涉嫌违规收集、使用个人信息等行为进行调查，对涉事的北京胜达讯科技有限公司和北京慧点共赢科技有限公司依法依规进行处理，并进一步加大APP检测和违规处置力度。

关注

工信部：尽快出台个人信息保护新规

前期专项整治行动中，工信部针对存在欺骗误导用户下载问题的APP，责令整改300款、公开通报37款、下架3款；针对存在违规处理个人信息问题的手机管家、内存优化、垃圾清理类APP，责令整改75款、公开通报20款、下架1款。

同时，工信部高度重视互联网应用适老化工作，根据国务院《关于切实解决老年人智能技术困难实施方案》相关要求，已于2021年1月启动“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，首批指导158家老年人常用的网站和APP完成改造，针对“强制广告多、容易误导老年人”问题，要求改造后的APP版本不再设有广告插件。

据介绍，工信部连续两年开展APP侵害用户权益专项整治行动，重点整治包括APP违规收集使用个人信息、欺骗误导用户下载在内的四方面十大类问题。截至2021年3月，共完成73万款APP的技术检测工作，连续发布12批次对外通报，责令整改3046款违规APP，下架179款拒不整改的APP，治理工作取得了积极成效。

下一步，工信部将进一步构建覆盖基础电信企业、各类电信业务经营者、互联网服务提供者的全行业服务监管体系，加强互联网行业监管，推动企业持续创新和改善服务质量，切实保障用户合法权益。一是加强专项整治，突出整治群众反映强烈的问题，严厉查处各类违法违规行为，加大曝光和处置力度。二是完善制度标准，会同相关部门尽快出台《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》，进一步完善个人信息保护标准体系，推动出台相关行业标准、国家标准。三是加强技术手段建设，运用人工智能、大数据等新技术新手段，大幅提升全国APP技术检测平台自动化检测覆盖范围和检测深度。四是加强行业自律，督促企业进一步强化个人信息保护红线意识，将用户权益保护作为企业发展的生命线，为广大用户营造更安全、更健康、更干净的APP应用环境。（记者 赵新培）