北京东城区市场监管局对曝光修表店展开检查

央视“3·15”晚会曝光了东方广场某钟表维修企业涉嫌侵害消费者合法权益后，东城区市场监督管理局第一时间组织执法人员到达现场连夜进行调查。经核实，被曝光的企业是丽视达（北京）国际光学科技有限公司。该企业注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东一办公楼八层8室，经营范围包含维修眼镜、钟表、电子产品等。

据了解，3·15晚会节目播出后，东城区市场监管局执法人员第一时间到达丽视达（北京）国际光学科技有限公司进行检查。到达后发现该公司已经下班，执法人员联系该公司负责人，要求其到场配合检查。随后，该企业工作人员到场，执法人员立即依法对丽视达（北京）国际光学科技有限公司开展调查。目前，相关调查工作仍在进行中。

针对媒体曝光该企业涉嫌侵害消费者合法权益的违法行为，一经调查属实，东城区市场监管局将依据有关法律法规对其违法行为依法严肃处理。东城区市场监管局表示，今后他们将“以点带面”开展钟表维修行业专项整治行动，深入排查辖区内钟表维修企业经营情况，严肃查处各类违法经营行为，积极规范行业主体经营活动，有力保障消费者合法权益免受侵害。（记者 王薇）