北京现场快检未发现问题羊肉

前天央视“3·15”晚会上，对河北青县的“瘦肉精”羊肉进行了曝光。昨天，本市多个城区的市场监管部门出击，对几大农副产品批发市场的羊肉进行全面排查，并进行“瘦肉精”的快速检测。初步排查结果显示，岳各庄、八里桥等几大批发市场内暂未发现来自河北青县的羊肉，在对羊肉的随机抽样快速检测中，“瘦肉精”未检出。

昨天上午，北京青年报记者跟随丰台区市场监督管理局的执法人员来到岳各庄批发市场的牛羊肉大厅进行检查。执法人员随机检查了羊肉摊位的动物检疫合格证明和随行单。据丰台区市场监管局食品市场科副科长常琳介绍，市场内所有上市销售的猪牛羊肉都必须有动物检疫合格证明，在当地，动检部门会根据检测项目出具合格证明，进入北京后，北京的动检部门也会进行再次检测，进入市场后，北京的市场监管部门还会进行抽检和快速检测。随行单上可以看到商户进货的渠道和重量，起到可追溯的作用。

执法人员随机对羊肉55号摊位销售的羊肉进行了快检取样并进行现场检测。“瘦肉精”包括很多种，这次检测员主要对盐酸克仑特罗和莱克多巴胺进行了检测。检验员先取1克的羊肉装进试管中，滴入测试液，摇晃1分钟，目的是提取“瘦肉精”。将试管放入热水中进行5分钟加热，然后将里面的液体滴入测试板中，约5分钟后，测试板显示测试结果为阴性，说明“瘦肉精”未检出。

探访中，北青报记者发现岳各庄批发市场内的牛羊肉都来自北京首农二商、河北唐县和定州，没有河北青县的羊肉，执法人员表示，批发市场内的牛羊肉进货渠道都相对固定，如果市场要更换供货商还要向市场监管部门进行提前报备。随后执法人员又赶往首航超市（七里庄店）对这里销售的羊肉进货渠道进行检查并进行快速检测，“瘦肉精”未检出。

昨天凌晨3点，通州区市场监管局连夜对辖区八里桥农产品中心批发市场羊肉批发环节进行检查。经过监督检查和快速检测，未发现来自河北青县的羊肉产品，同时快检未检出“瘦肉精”。

执法人员首先来到市场办公室，索要了当天进场所有羊肉的检测报告和检验检疫证明，并调取了电脑记录，记录显示当天进场的羊肉共计9000公斤。执法人员拿着商户提供的食品检测合格证明和检疫合格证明进入卸货区，拿出移动执法终端扫描羊肉随带的动物产品检疫验讫二维码，执法终端上立即显示出了该羊肉的检疫信息。检查过程中，执法人员与市场工作人员一起对上市羊肉进行了随机快速检测，检测结果显示，所抽样品均不含有“瘦肉精”，全部符合食品安全要求。（记者 王薇）