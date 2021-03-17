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“花坛”充电桩 防雨又智能（民生小事这样解决（29））

本报记者  巨云鹏

2021年03月17日08:21 来源：人民网－人民日报海外版

　　因给电动自行车充电，郝明飞没少被周边居民投诉。

　　可他能咋办？！20多个员工都靠着这电动车讨生活。小区车多排不上队，只好从店里“飞”线。作为房屋中介门店的店长，郝明飞只能一再给街坊邻居解释。

　　这理由，居民朱金花并不认可：“‘飞’出来的线横在人行道上，漏电谁负责？老人绊倒谁负责？”

　　地处中心城区普陀，曹杨新村街道是典型上海老城厢，地域小、房屋多、人口密。这两年电动自行车方便，中介、外卖、快递用得多，居民买的也不少。

　　充电这事儿，看起来是小事，却关乎着民生呢。去年街道搞调研，居民、商户充电难的问题被摆上了台面。大家一讨论，一下子碰撞出了“火花”：“马路边划了那么多非机动车位，车位上充行不行？”

　　这个好点子一出，一大堆人附议。

　　街道马上找到开展相关业务的中国铁塔上海公司，研发马路边上的充电桩。没多久，有细心的就发现，街道梅川路边多出一排一米多高的“花坛”，背后有十个充电口，电动自行车插上线，刷老年IC卡、扫码支付就能充电。

　　这样的“花坛”充电桩，既防雨又智能，一旦发现电流异常，会自动断电并报警。设备还全部接入街道“一网统管”平台，可以实时查看运行状态，滚动更新，方便管理。

　　目前，街道已准备在辖区内大规模布设。

(责编：杨迪、孙红丽)



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