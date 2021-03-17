三月十五日，在白俄罗斯首都明斯克，医务人员为市民接种中国援助的新冠疫苗。

任科夫摄（新华社发）

● 援助白俄罗斯新冠疫苗开始接种

据新华社明斯克3月15日电 （记者魏忠杰、李佳）白俄罗斯15日开始为本国公民接种中国政府援助的新冠疫苗。

中国驻白俄罗斯大使谢小用、白卫生部长皮涅维奇等人当天出席在白首都明斯克举行的中国疫苗首次接种仪式。谢小用在讲话中表示，中方向白方无偿援助新冠疫苗是落实两国元首重要共识的具体举措，是中白携手抗疫的又一次重要行动，体现了中白关系的高水平和特殊性，彰显了两国人民的深厚情谊。

皮涅维奇表示，白方衷心感谢中方在白方抗击新冠疫情关键时刻向白方无偿援助新冠疫苗。根据两国元首达成的共识，中方向白方无偿援助的新冠疫苗于2月19日运抵明斯克国际机场并交付白方，此后白方对该批疫苗履行了必要程序，确认了其安全性和可靠性。

● 将向联合国维和人员捐赠新冠疫苗

据新华社联合国3月15日电 中国常驻联合国代表张军15日致信联合国秘书长古特雷斯，正式通报中国将向联合国维和人员捐赠新冠疫苗，优先用于非洲任务区。

中国常驻联合国代表团表示，这是中国落实将新冠疫苗转化为全球公共产品的具体举措，也体现了中国对联合国以及多边主义的切实支持。作为联合国秘书长“为维和而行动”倡议下维和人员安全议题牵头国之一，中国高度重视维和人员安全，支持尽快为维和人员接种新冠疫苗，保障维和人员生命健康，帮助他们更好履职。

目前，中国已向数十个国家和两个国际组织提供新冠疫苗援助，并向一些国家出口新冠疫苗。

● 第二批援助津巴布韦新冠疫苗抵达

据新华社哈拉雷3月16日电 （记者张玉亮）由中国政府援助的第二批新冠疫苗16日由专机运抵津巴布韦首都哈拉雷，津政府从中国购买的首批疫苗也同机抵达。

津巴布韦总统姆南加古瓦等官员到机场迎接这批疫苗。姆南加古瓦在致辞中感谢中国政府和人民向津巴布韦援助和出口疫苗。津巴布韦将于近期启动第二阶段接种工作，学校教职员工等人群将被纳入接种范围。

津巴布韦于2月15日接收了中国援助的首批新冠疫苗，并迅速部署开展第一阶段接种工作。

● 第三批中国科兴新冠疫苗运抵墨西哥

据新华社墨西哥城3月13日电 （记者吴昊）第三批中国科兴新冠疫苗13日上午运抵墨西哥首都墨西哥城国际机场。墨西哥外交部副部长玛尔塔·德尔加多等官员前往机场迎接。

德尔加多表示，两国在疫苗合作中不断加深情谊与合作关系，墨方不会忘记中方在抗疫合作中采取的团结行动。

首批科兴新冠疫苗2月20日运抵墨西哥城，随后在墨西哥州埃卡特佩克市开始接种。第二批科兴新冠疫苗同月27日运抵墨西哥。