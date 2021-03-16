3月15日，贵州省卫生健康委召开全省重点地区妇幼工作推进会暨妇幼保健机构发展现状调研座谈会。省卫生健康委党组成员、副主任张巍出席会议并讲话。

会上，妇幼处通报了全省妇幼保健机构发展现状，云岩区等13个县（市、区）围绕妇幼保健机构建设发展主题和瓶颈问题进行了交流发言，并深入分析原因，提出发展规划目标和推进措施。

会议充分肯定了全省妇幼工作成绩，“十三五”时期，省、市、县妇幼保健机构实现了全覆盖。2020年，孕产妇死亡率连续两年低于全国平均水平，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率首次低于全国平均水平。

会议指出，妇幼保健体系建设还存在短板弱项，全省35家妇幼保健机构还未启动等级创建工作，存在人才短板、业务用房不足、设施设备陈旧等问题。

会议强调，要深刻分析当前妇幼保健体系建设存在的短板弱项问题，提高政治站位，全力推动妇幼保健机构高质量发展。

会议要求，一是明确目标任务，对照《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》要求，2021年底，所有县级妇幼保健机构达到二级以上标准，40%以上县级妇幼保健机构达到二甲标准。二是加快补齐短板，通过“以评促建、以评促改、以评促效”原则推动妇幼保健机构等级创建。三是高位推动，各级要将妇幼保健机构等级创建工作纳入地方党委政府重要议事日程，强化部门协调联动，以党建引领为抓手，强化机构领导班子建设，切实把有经验、有干劲、能干事、会干事的领导干部安排在重要岗位。四是把稳方向，以“高质量发展”为主线，精心谋划“十四五”妇幼保健工作整体规划，推动机制体制的创新，坚持政府办医主体责任不变，坚持妇幼保健机构法人资格不变，坚持医防结合服务模式不变。五是强化内涵建设，牢固树立“服务对象全覆盖、服务流程全覆盖、服务监管全覆盖”理念，加强人才队伍建设，深入实施黔医人才脊梁计划，加强东西部协作和市医联体建设，建立引才、育才、稳才机制；加强学科建设，强化科研引领及科研成果转化的应用；加强信息化建设，紧紧抓住5G+医疗健康应用试点省契机，推动全省妇幼医疗机构业务信息平台和妇幼保健服务监管平台建设，促进妇幼健康事业高质量发展。

省妇幼处、省妇幼保健院相关人员；各市（州）卫生健康局分管领导；云岩等13个重点地区人民政府分管领导、卫生健康局分管领导、妇幼保健机构主要负责人参加会议。（贵州省卫生健康委妇幼处供稿）