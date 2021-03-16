冬天的寒意还未褪尽，春天带着绿色的气息向我们走来。吹风吹绿了枝头上的嫩芽，吹绿了地上的小草，也吹进了充满朝气的校园。

3月12日，我们迎来了第43个植树节。树木花草是人类不可缺少的朋友。它们能够通过光合作用，源源不断地为我们制造新鲜氧气，是“新鲜空气的加工厂”、“大自然天然的绿色氧吧”。它们还能够吸收工业化生产排放的有毒气体、烟尘粉尘和消除对人类有害的噪声污染等。

但是，你们知道么?也许我们日常的一些行为，可能会造成了大面积森林树木被砍伐。比如说使用一次性筷子，筷子虽然不起眼，但是使用的人数多了，消耗量是十分巨大的。据新闻报道，我国每年消耗一次性筷子450亿双，这需要砍伐2500万棵树，减少森林面积200万平方。种一棵小树苗，等它长成参天大树需要很长时间，但是砍伐一棵树缺只需要几分钟。史家小学一年级15班的同学发起了名为：健康环保“筷筷”行的服务学习项目，号召同学们在点外卖的时候使用自备餐具替代一次性餐具。希望同学们能把健康环保的理念，带入到家庭里，和亲人们一起践行，这也是我们新时代青少年应该承担的责任。

环保齐行动，健康“筷筷”行！人人节约资源，就是还自然一片绿色，新时代青少年应挑起这个重担，积极加入环保志愿者的队伍，争做环保小卫士，给城市添绿，给心灵添彩，让祖国的天更蓝、水更绿、人更美。