女子智齿反复发炎  细菌“上脑”险丧命

说到智齿，可能会让很多人头疼。不少人因为长智齿反复疼痛而痛苦不堪。广州一名女子因为智齿反复发炎化脓未及时处理，最终导致细菌“上脑”致化脓性脑膜炎。幸好，广州医生及时施救，才将她从“鬼门关”拉了回来。专家提醒，由于脑炎早期的临床症状不典型，一般表现为头痛或感冒发烧，所以很容易被忽视，如果在颌面部、口腔有伤口或者化脓后，出现头痛、发热、视物不清等相关症状时，应及时就诊。

今年28岁的王欢（化名）一直在广州从事服装生产工作。2月14日，王欢突然觉得自己有些发烧和头痛，便到附近医院就诊。服药几天后，身体的不适症状消失，王欢也就没过多留意了。2月25日，开始休假的她到佛山与丈夫田伟（化名）会合，准备等丈夫放假后一起回老家过年。

“当天，她智齿又痛了。”在田伟的建议下，王欢到附近的诊所治疗牙齿。“她智齿反复疼痛有一两年了，最终医生在她的智齿里抽了些脓液出来。”田伟说，对症治疗后，妻子便回家了。

2月26日，王欢发烧了。在附近诊所开了药后，王欢便回家休息了。田伟回忆，当天晚上，王欢出了一身汗。“第二天早上8时多，她的意识还是清醒的，还在叫我的名字。”让他万万没想到的是，9时多，王欢就叫不醒了。“我喂水时，让她张口，她没有反应。”

田伟立即将她送往当地医院，简单对症处理后，2月28日凌晨，王欢被紧急送往广东三九脑科医院。

该院接诊的神经内一科主任王展航结合相关病史及影像等检查结果，认为“化脓性脑膜炎”诊断明确。“患者颅脑MRI检查提示脑膜强化，血常规检查提示白细胞数量异常，脑脊液病原学二代测序提示有细菌感染。结合智齿化脓、反复发烧头痛等病史，诊断可以明确。”王展航说。

医生给予其脱水、抗炎、抗感染、预防癫痫、改善循环、调节电解质紊乱等对症治疗后，患者的意识逐渐苏醒，病情也逐渐好转，并于近期顺利出院。

王展航介绍，口腔及面部有丰富的血液循环，可以和颅内沟通。“特别是在炎症急性期，口腔细菌非常容易通过血液循环等途径进入颅内，引发化脓性脑膜脑炎等症状。”

王展航提醒说，由于脑炎早期的临床症状不典型，一般表现为头痛或感冒发烧，所以很容易被忽视。他强调，如果在颌面部、口腔有伤口或者化脓后，出现头痛、发热、视物不清等相关症状时，应及时就诊，以免延误病情。（张青梅）