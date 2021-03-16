吉林省50项民生实事增进百姓福祉

记者从吉林省政府日前召开的新闻发布会上获悉，今年，该省将重点实施就业创业、困难群体救助、卫生健康和城乡建设等10个方面50项民生实事。

据介绍，从2007年开始，吉林每年都将群众最关心、反映最强烈的民生改善事项，谋划成为具体化、可操作的民生实事，纳入年度政府工作报告。“十三五”期间，该省聚焦就业创业、社会保障、扶贫济困、教育惠民、医疗卫生等方面，共研究谋划184项全省民生实事，全部完成。

今年的民生实事安排，在总量上从去年的36项增加到50项，并着力体现新发展阶段民生需求深刻转变，群众期待加速升级的新特点。

围绕就业创业，该省将开展城镇新增就业、城镇零就业家庭帮扶，建设5个县域、35个乡(镇)电商公共服务中心、200个村电商服务站、500个乡村物流网点；围绕社会保障，开展养老、工伤、失业保险以及特困人员基本生活标准调整工作，支持120个农村社会福利服务中心和农村养老大院改善服务条件，支持70个“文养结合”试点。（记者 柳姗姗 彭冰）