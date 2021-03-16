甘肃全面推进中医药强省建设

近日，甘肃省卫生健康委、发改委印发《2021年全省中医药产业发展工作要点》，明确从完善中医药产业发展工作机制、加强中药材规范化生产、推进中药精深加工、加快中药材流通体系建设、推动中医药医教研及文化发展、加大中药质量监管、加强中医药产业服务贸易及招商引资工作、统筹抓好中医药及相关产业发展8个方面，全面推进中医药强省建设。

《要点》提出，配合《甘肃省中医药条例》出台；推进省绿色生态中医中药产业发展基金运行；落实“百名厅局长精准服务帮扶百家企业”中医中药项目建设；优化道地药材种植布局；加强质量追溯体系建设和地理标志产品认证保护；推行“企业+基地+合作社（农户）”经营模式；开展大宗地产中药材产地加工试点工作，推进道地药材认证，扩大中药材产品保险试点。

《要点》要求，推进中药精深加工，培育陇药大品种大品牌，累计培育1家年销售额10亿元以上的中药加工企业，累计打造15个年销售额1亿元以上的中成药大品种、10个年销售额5000万元以上的中成药特色品种，加快6大中医药产业园区建设，全省医药工业营业收入达到130亿元；建立中药材收储制度，全省中药材静态仓储能力达130万吨。

《要点》明确，实施中医治未病健康工程、中西医协作攻关工程、中医药康复服务能力提升工程、中医优势专科建设工程，省级建设2个中医治未病中心、1个中医康复中心、18个中医特色优势专科。加强中医医院传染病防控和急诊急救能力、中医医院重症医学科及医防结合信息化建设，提升突发公共事件应对水平、中医药应急和救治能力。推动中医临床研究基地建设，开展优质道地药材产业关键技术研究、药食同源基础研究及大健康产品开发。支持中医药海外发展，推进中医药服务国际贸易发展。《要点》还指出，发展康养旅游，推广药膳食疗，开发功能性食品、食品添加剂及其他养生保健用品；深入实施中药品牌战略，建立中药领域著名品牌和知名商标培育机制。（记者王耀 林丽）